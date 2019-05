Côte d'Ivoire: Voici pourquoi le PDCI de Bédié se vide

L'une des raisons fondamentales qui justifient le départ en cascade des cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) vers le rival RHDP, serait le flou entretenu par Henri Konan Bédié autour de sa candidature au scrutin présidentiel de 2020.

Eric Badjé annonce des jours sombres pour le PDCI

Membre du grand conseil du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Eric Badjé à éclairé la lanterne sur les nombreuses défections enregistrées au sein du plus vieux parti politique ivoirien. À l'écouter, le manque de visibilité dans le combat que mène son parti et la volonté cachée de son président à représenter le PDCI-RDA pourrait expliquer cette saignée que subit le PDCI-RDA. " On l’aime bien, on pense qu’il peut encore diriger le parti, mais il ferait un mauvais candidat à la présidentielle”, a fait savoir Eric Badjé.

Le cadre du parti septuagénaire dénonce également le manque de visibilité dans le combat que mène son parti. Alors que dans le camp adverse, les préparatifs vont bon train et que toutes les perspectives ont été identifiées pour la conquête du fauteuil présidentiel de 2020. “L’élection présidentielle, c’est en octobre 2020 et alors que les autres s’organisent, nous n’avons aucune lisibilité au PDCI. Nombreux parmi nos cadres vont au RHDP du président Alassane Ouattara, d’abord pour leur ventre, en tout cas pour la majorité, mais pour certains, parce que là-bas au moins, on leur présente des perspectives”, dénonce Eric Badjé, membre du Grand conseil du PDCI.

Plusieurs cadres du parti de Bédié ont déjà rendu le tablier pour se retrouver dans le camp présidentiel. À ce sujet, le cadre du PDCI croit savoir que des temps encore plus sombres guettent le parti de Bédié, au cas où le Sphynx de Daoukro, ne clarifiait pas sa position sur la question de sa candidature en 2020. “Si Bédié ne rassure pas ses militants dès maintenant, en se prononçant clairement sur le fait qu’il ne se présentera pas en 2020 et n’annonce pas avant juin, la date de la convention où tous ceux qui le souhaitent, pourront être candidat à la candidature du PDCI, qu’on ne rêve même pas, d’autres cadres importants suivront Ahoussou par manque de perspectives”, a alerté Badjé.

Rappelons que plusieurs cadres ont déjà lâché le Bouddha de Daoukro pour son rival Alassane Ouattara. Parmi eux, Daniel Kablan Duncan, Charles Diby Koffi, Kobenan Kouassi Adjoumani, Amédée Kouakou et bien d'autres. Le départ d'Ahoussou Jeannot, l'un de ses irréductibles est annoncé pour le 02 juin prochain, devant ses parents à Didiévi.