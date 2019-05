Côte d'Ivoire : Des chefs baoulé vont-ils lâcher Bédié pour Ouattara ?

Dans la lutte de positionnement que se livrent le PDCI et le RHDP dans le royaume baoulé, Henri Konan Bédié pourrait perdre des soutiens. Des chefs baoulé Nananfouê souhaitent rencontrer le ministre Amédé Kouakou.

Des chefs baoulé en passe de rejoindre le RHDP unifié

Le divorce est totalement consommé entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. La bataille lors de la présidentielle de 2020 est donc inévitable entre ces anciens alliés de la majorité présidentielle. Aussi, chaque camp travaille à rallier à sa cause des communautés entières afin de gagner la bataille du nombre. C'est ainsi que le pays baoulé est devenu le terrain de prédilection entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié).

Le 7 mars dernier, Henri Konan Bédié était en effet face aux Chefs Akouê et Nananfouê pour leur demande de "n'accordez aucun crédit" au RHDP unifié, et même de huer tous les émissaires du parti présidentiel qui viendront les rencontrer. Il a par ailleurs évoqué sa séparation définitive avec le président Ouattara. "Il n'y a plus de Alla Gnissan", a déclaré le "Sphinx de Daoukro".

Cependant, les ministres Kobenan Kouassi Adjoumani Amédé Kouakou et Amadou Koné, pro-RHDP, sont allés à l'assaut des chefs baoulé pour leur faire la cour. Aussi, leur message a commencé à être de plus en plus entendu par ces têtes couronnées de Yamoussoukro, terre natale de Félix Houphouët-Boigny.

Sur intervention du ministre des Transports, 29 villages Nananfouê sont en passe de virer au RHDP. Lors d'une rencontre avec des émissaires du camp présidentiel, le porte-parole de ces chefs a déclaré : "On attend l'arrivée du ministre. On a des préoccupations au village, ont a des choses qui nous manquent beaucoup. On a un ministre qui est tout près, c'est notre ministre. C'est le fils de ce village. On a donc besoin que ce ministre vienne aussi. Il s'agit de monsieur Amédé Kouakou", a indiqué ce chef baoulé.

Avec cet appel de pieds des chefs baoulé, leur adhésion au RHDP pourrait passer comme lettre à la poste. Une cérémonie officielle est d'ailleurs prévue le mercredi 15 mai prochain au Golf hôtel de Cocody.