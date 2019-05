Côte d'Ivoire: un cadre du RHDP, recadre séchement Billon

M. Emile Ebrottié, ex-conseil spécial de Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, aujourd'hui membre du Conseil politique du RHDP, est apparu très amer contre Jean Louis Billon, secrétaire exécutif chargé de la communication du vieux parti qui avait la semaine dernière, dénoncé l'"ingratitude", du Vice-président Daniel Kablan Duncan, le ministe Kobenan Kouassi Adjoumani et d'autres cadres déserteurs du parti septuagénaire.

La virulente réaction d'Emile Ebrotié, cadre du RHDP contre Jean Louis Billon

''Les militants accordéons et les militants de la 25 ème heure du PDCI-RDA n’ont pas de leçons à donner à qui que ce soit. Toute modestie mise à part, je suis un sachant. En tant que tel, j’invite le ministre Jean-Louis Billon à s’abstenir de porter des jugements de valeur sur des personnalités de qualité qui travaillent auprès du président de la République, Alassane Ouattara, pour faire avancer la Côte d’Ivoire dans la paix si chère au président Félix Houphouët-Boigny. Sur cette terre des hommes, nous ne sommes que redevables à Dieu qui nous a créés. Le PDCI-RDA a certes fait des hommes, mais ces hommes ont largement contribué à la survie du PDCI-RDA.

Dans les périodes de braise où le PDCI-RDA était à la croisée des chemins, les néo-PDCI étaient cloîtrés chez eux. Pire ils avaient pactisé avec l’adversaire. Si certains arrivent à parler au nom du PDCI-RDA aujourd’hui, c’est parce qu’il y a eu des hommes et des femmes qui ont donné leur poitrine en son temps pour maintenir ce parti qui, entre autres, fait partie des œuvres du président Félix Houphouët-Boigny. Je tiens à rappeler, contrairement à ce que disent certains, le véritable héritage du président Félix Houphouët-Boigny, c’est la Côte d’Ivoire moderne. Ces personnalités qui ont donné leurs poitrines pour maintenir le PDCI-RDA à flot sont :

Le vice-président de la République Daniel Kablan Duncan qui a connu l’exil avec le président Bédié. Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani qui s’est battu à l’Assemblée nationale et a failli être incarcéré par le régime FPI, le ministre Patrick Achi qui s’est opposé aux adversaires du PDCI et qui a été contraint à se réfugier pendant des mois à Daoukro, le ministre François Amichia, dans des périodes de braise, qui a réussi à maintenir vaille que vaille la flamme militante à Treichville, berceau du PDCI-RDA et nous autres qui avons été de tous les combats du combat du parti.

J’invite ceux qui aspirent à l’onction du PDCI-RDA pour les prochaines élections de 2020 à avoir un minimum de respect pour ceux qui ont consacré toute leur vie à ce parti. Je ne saurai terminer en invitant tous les Houphouétistes de tous bords à se trouver autour du président Ouattara pour que la vision et la philosophie de Félix Houphouët-Boigny puissent triompher en 2020. "