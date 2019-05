Côte d'Ivoire: Ahoussou Jeannot bientôt en meeting pour le RHDP ?

Ahoussou Jeannot semble être à la croisée des chemins. Le président du Sénat dont l' adhésion au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, coalition au pouvoir) suscite un débat, n' a pas encore décidé de rejoindre les "disciples" d' Houphouët-Boigny. Mais ces derniers temps, le cadre du Parti démocratique de Côte d' Ivoire (PDCI) est fortement annoncé dans la grande famille des houphouëtistes.

Ahoussou Jeannot en route vers le RHDP ?

Partira, partira pas ? La question de l' adhésion ou non d' Ahoussou Jeannot au RHDP est sur toutes les lèvres. Au sein de la coalition, des partisans d' Alassane Ouattara s' impatientent. Ils veulent que le président du Sénat clarifie sa position. Un peu, comme l' a fait Guillaume Soro, qui a refusé d' appartenir au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Son choix lui a coûté la perte de son fauteuil de président de l' Assemblée nationale, le 8 février 2019.

Plusieurs observateurs de la scène politique ivoirienne s' attendaient à ce qu' Ahoussou Jeannot connaisse le même sort à la tête du Sénat. Les jours passent et l' ancien Premier ministre demeure à son poste et n' a toujours pas annoncé officiellement sa décision. Dans la "guerre froide" entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, le natif de Raviart (localité du pays) joue l' équilibriste. Ahoussou Jeannot Kouadio tente de réconcilier les deux alliés d' hier. Ses tentatives se sont révélées infructueuses. L' heure de la décision a donc sonné pour le patron du Sénat ivoirien. Il avait été aperçu à la première réunion du conseil politique du RHDP, le 7 mai 2019.

Selon notre Le Patriote, il n'y a plus aucun doute, Ahoussou Jeannot rejoindra très prochainement le RHDP. Notre source indique que le concerné, "sauf changement de dernière minute" devrait "animer le 2 juin (2019, Ndlr) à Didiévi un meeting au cours duquel il annoncera son adhésion officielle au RHDP. Le départ d' Ahoussou portera un sérieux coup au parti politique d' Henri Konan Bédié, qui s'est déjà vidé de plusieurs de ses cadres dont Amédée Kouakou, Alain Sonwahi, Beugré Mambé ou encore Raymonde Goudou Coffie, Adjoumani Kouassi.