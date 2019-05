Côte d'Ivoire : l'étrange message de Guillaume Soro à la gendarmerie

Guillaume Soro a fait une sortie surprenante lors d' un meeting qu' il a animé à Niakara il y a quelques jours. Le député de Ferkessédougou a saisi l' occasion pour livrer un étrange message à la gendarmerie nationale de Côte d' Ivoire.

Guillaume Soro s'adresse au commandant Apalo

Guillaume Soro n'est pas passé par quatre chemins pour demander à la gendarmerie nationale de se tenir loin de la scène politique. "J’ai été ministre d’ Etat, Monsieur le Commandant de brigade. J’ ai été ministre de la Défense, Premier ministre, président de l’ Assemblée nationale. J’ai assumé les hautes fonctions de l' Etat, et si on veut les accumuler, ça fait beaucoup. C’ est pourquoi je me permets, par acquis d’ expérience, de passer un message à la gendarmerie nationale, pour que vous transmettiez cela au général Touré Apalo, commandant supérieur de la gendarmerie, fils de Niakara", a justifié le député de Ferké.

À en croire le président du Comité politique, "malgré les crises qu' a connues la Côte d'Ivoire, "les différents commandants se sont battus pour que la gendarmerie reste une institution neutre, régalienne qui travaille à la sécurité de l' Etat de Côte d' Ivoire". Guillaume Soro a soutenu que la gendarmerie n'a pas le droit de faire la politique. C'est pourquoi il a demandé aux gendarmes de demeurer attachés à leur mission régalienne.

Pourquoi une telle sortie de l' ancien homme fort de la rébellion ivoirienne de 2002 ? Guillaume Soro, faut-il le rappeler, a occupé la fonction de ministre de la Défense aux heures chaudes de la crise postélectorale de 2010. Ses paroles ne peuvent donc pas avoir été prononcées sans raison. Il ne serait pas étonnant que des observateurs de la vie politique ivoirienne voient en cet appel à la neutralité de la gendarmerie un signe annonciateur de moments troubles.

Mercredi 24 avril 2019, Alassane Ouattara avait reçu les rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro (centre de la Côte d'Ivoire). Le chef de l' Etat avait rassuré les gardiens de la tradition quant à la bonne tenue de la présidentielle de 2020. Mais les propos de Guillaume Soro risquent de faire renaître des craintes.