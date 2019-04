La rupture entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara n'est pas du goût d'Ahoussou Jeannot. Le président du Sénat ivoirien, préoccupé par la détérioration des relations entre les deux hommes, leur a livré un important message le samedi 20 avril 2019, lors de l'inauguration d'infrastructures à Raviart (localité du centre de la Côte d'Ivoire).

Ahoussou Jeannot interpelle Bédié et Ouattara

Le Président Ahoussou Jeannot Kouadio du Sénat ivoirien est formel, la mésentente entre Henri Konan Bédié et son ex-allié Alassane Ouattara, peut conduire la Côte d'Ivoire dans une nouvelle crise après celle de 2010. " Nous ne devons plus mettre de risque sur la Côte d’Ivoire et sur nos citoyens. Nous ne voulons plus vivre cette situation ", a prévenu le président de l’institution créée à la faveur de la nouvelle constitution ivoirienne face aux populations de Raviart.

L'ex Premier ministre a prôné la réconciliation entre le chef de file du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le président d'honneur du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

"Il faut qu’on soutienne que Bédié et Ouattara continuent de se donner la main. Oublions nos frustrations, on en subit chaque jour, pensons à nos enfants et aux générations futures ", a martelé l'ancien ministre de la Justice.

Pour Ahoussou Kouadio, " c'est ensemble que nous pouvons apporter la paix et un bon avenir au pays ". En plus de parler aux populations de sa localité, l'avocat s'est adressé en réalité au président du PDCI et à l'actuel président ivoirien, car pour lui, " si Bédié et Ouattara s’entendent, tout le monde suivra au nom de la paix ".

Le président du Sénat n'est pas le seul à penser que Ouattara et Bédié sont des garants de la paix en Côte d'Ivoire. On se rappelle que Mabri Toikeusse, président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), par l'intermédiaire de son 8e vice-président, Blé Guirao, avait déclaré que " le RHDP ne doit pas rompre avec le PDCI d'Henri Konan Bédié ". D'autres personnalités politiques avaient emboîté le pas au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Pour l'heure, le fossé continue de se creuser entre les deux poids lourds de la politique ivoirienne. Le PDCI et le RHDP ont consommé l'acte du divorce. Bédié et Ouattara ne regardent plus dans la même direction depuis bien longtemps.