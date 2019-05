Côte d'Ivoire : Christophe Castaner pour le rapatriement des Ivoiriens irréguliers

Le phénomène migratoire prend de plus en plus d'ampleur, et les autorités françaises et ivoiriennes entendent y mettre fin. Christophe Castaner, en visite de travail en Côte d'Ivoire, a proposé un rapatriement négocié des Ivoiriens en situation régulière en France.

Christophe Castaner s'attaque à l'immigration clandestine

À en croire les rapports de l'Office international de migration (OIM) et d'autres ONG, la Côte d'Ivoire apparaît comme la championne d'Afrique de l'immigration clandestine. Selon plusieurs enquêtes réalisées, ainsi que d'abondants témoignages à ce sujet, la ville de Daloa (centre-ouest) est le point de rassemblement de ces candidats à l'immigration, avant de prendre le départ vers le vieux continent. Dans ce long périple qui les conduit dans le désert du Sahara à la mer Méditerranée, que de morts et de souffrances atroces.

C'est ainsi que Christophe Castaner, en visite de travail en Côte d'Ivoire, a eu des entretiens avec le Président Alassane Ouattara, les ministres ivoiriens de la Défense, Hamed Bakayoko, et de l'Intérieur, Sidiki Diakité. Entre autres sujets abordés, la question de l'immigration clandestine était marquée en caractère d'imprimerie, tant les dégâts humanitaires de ce fléau sont incalculables.

En séance de travail avec son homologue ivoirien, ce lundi, le ministre français de l'Intérieur s'est voulu formel : « Nous avons souhaité que leurs caractères (les échanges migratoires) restent féconds et riches. Mais dans la volonté de lutter contre les échanges irréguliers, le renforcement aux frontières et la fraude documentaire et une facilité de retour de ceux qui vivent en France et n’ont pas vocation à y rester. »

L'émissaire du Président Emmanuel Macron entend ainsi dire que pour tout Ivoirien vivant en France dans des conditions irrégulières, son rapatriement est souhaité, et même envisagé par la conjugaison des efforts de Paris et d'Abidjan.