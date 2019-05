Côte d'Ivoire : Dans le secret de la rencontre Ouattara - Castaner

Annoncé en visite de travail en Côte d'Ivoire, Christophe Castaner a effectivement été reçu en audience, ce dimanche 19 mai, par Alassane Ouattara à sa résidence de Cocody Riviera Golf. Les échanges entre le président ivoirien et le ministre français de l'Intérieur ont porté sur la coopération franco-ivoirienne, et surtout la question de l'immigration clandestine.

Alassane Ouattara reçoit l'émissaire de Macron

En visite de travail de 48 heures (19 et 20 mai 2019) en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur de la France, Christophe Castaner, a eu un entretien avec le président Alassane Ouattara. Cette rencontre qui s'est tenue en début de soirée, ce dimanche, dans la résidentielle présidentielle de Cocody, a vu la participation des ministres ivoiriens de la Défense, Hamed Bakayoko, et de l'Intérieur et la Sécurité, Sidiki Diakité, ainsi que l'Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson.

Le locataire de la Place Beauvau, Paris 8e, a d'entrée réitéré le soutien de la France à la Côte d'Ivoire, donnant une mention spéciale au chef de l'État ivoirien pour le développement amorcé par le pays sous sa gouvernance. « Un pays sûr, en développement, puissant politiquement et économiquement », s'est-il exclamé. L'émissaire d'Emmanuel Macron a par ailleurs réaffirmé l'engagement de son pays à travailler aux côtes des autorités ivoiriennes pour la lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme qui menace particulièrement la sous-région ouest-africaine.

La question de l'immigration clandestine a également été au centre des débats. Tout en revenant sur les efforts consentis par son pays pour permettre à bon nombre d'Ivoiriens d'immigrer en toute légalité en France, le ministre français déplore tout de même que la Côte d'Ivoire constitue un pôle de départ très important pour les candidats à l'immigration irrégulière, dont les conséquences humanitaires sont incalculables.

Les deux parties se sont donc engagées à mettre fin à ce fléau.