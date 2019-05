Christianisme Céleste: Les frères rivaux enterrent la hache de guerre

La Région Spéciale et le Conseil d’Administration des Paroisses Alliance, deux tendances de l’Eglise du Christianisme Celeste de Côte d’Ivoire, autrefois opposés, envisagent d'unir leurs efforts pour faire de l’unité de l’église céleste de Côte d’Ivoire une réalité.

Dimanche 19 mai 2019, au Temple Troupeau Béni situé dans la commune de Port-Bouet, les responsables des deux tendances de l’Eglise du Christianisme céleste de Côte d’Ivoire ont conjointement organisé un culte d’actions de grâce pour, disent-ils, enterrer définitivement la hache de guerre afin de lancer un message fort à leurs camarades paroissiens qui persistent encore dans la division.

« En réalité, notre génération, nous ne sommes pas responsables de cette division, nous ne sommes pas les acteurs de cette dégradation constante de l’image de l’église du Christianisme Céleste dans notre pays », a fait savoir le vénérable most évangéliste Ackah Kouamé Justin. L’action posée ce jour, a-t-il expliqué, donne de très bonnes perspectives pour la marche vers l’unité de l’Eglise.

« Parce que nous ne sommes acteurs de toutes cette division que l’église a connue jusqu’à maintenant, notre génération, nous avons l’obligation, nous devons tout mettre en oeuvre pour recoller les morceaux de cette division. Nous allons tout fait pour rédorer cette image négative de l’église », a confié le premier responsable du Conseil d’Administration de l’Alliance. Avant d’inviter ses hôtes à travailler de concert, en toute objectivité, pour reconstruire l’Eglise de Côte d’Ivoire. L’église du Christianisme Céleste est divisée sur le plan mondial, d’un côté le Nigeria et de l’autre le Benin.

Le vénérable Most évangéliste a par ailleurs invité les Chrétiens célestes de Côte d’Ivoire à se hisser au-dessus de ces querelles intestines, et de se mettre ensemble pour travailler, que l’on soit de la tendance du Nigéria ou de celle du Bénin. Nous devons nous asseoir ensemble, dans un comité restreint pour ensemble refléchir des voies et moyens devant conduire à l’unité définitive de l’église. « Dans nos coeurs et dans nos esprits, l’Alliance et la Région spéciale sont unis », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que les deux tendances se doivent de regrouper à 90 % les paroisses de Côte d’Ivoire. « L’acte que nous venons de poser est un acte fort », a pour sa part indiqué le supérieur Gbai Zako.

Il a également ajouté qu’en dehors de cette action, d’autres actes allant dans le sens de la réconciliation devraient être posés, notamment à l’anniversaire de l’église qui aura lieu en septembre prochain. « Il faudrait que nous soyons ensemble. Désormais, les évènements importants qui rassemblent l’église, Alliance et Région spéciale devraient être ensemble pour fait mentir les sceptiques », a-t-il indiqué.

La mère céleste Gbamé Aimé, présidente des femmes de l’alliance, a traduit ses sentiments de joie et de fierté après ce jour qui promet des lendemains meilleurs pour l’église et pour la Côte d’Ivoire. La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance conviviale, loin des querelles d’idéologies, comme ce fut le cas entre ces deux tendances, il y’a peu.