Côte d'Ivoire: Ahoussou Jeannot lâche enfin Bédié pour Ouattara

Ahoussou Jeannot, Président du Sénat, et cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a officialisé ce mercredi 21 mai 2019, son ralliement au Rassemblement des houphouëtiste pour la démocratie et la paix (RHDP).

Ahoussou Jeannot assume pleinement son choix de rejoindre le RHDP

C'est un gros revers pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et son président Henri Konan Bédié. Le bras de fer entre son rival du RHDP autour de Jeannot Kouadio Ahoussou, président du Senat a tourné en la faveur du rival Alassane Ouattara. Ahoussou Jeannot a mis fin au spéculation, ce mercredi 21 mai 2019 et qui faisait bon menage autour de son adhésion ou non au Parti du président de la République Alassane Ouattara.

« A partir du mois de juin, vous tous vous savez que je rejoins la famille des Houphouëtistes. Je vais le dire devant mes parents à Didiévi parce que, le doyen Ehui Bernard est là. Les premiers textes sur le RHDP, c’était chez moi à la maison. En 2008-2009, nous avons travaillez chez moi à la maison. En ce moment nous avons réfléchi. Il faut continuer de réfléchir »a déclaré le Président du Sénat.

Ahoussou Jeannot avait longtemps entretenu le suspens autour de cette adhésion. "Je suis fidèle à Bédié et loyal au président Ouattara" avait-il déclaré à l'ouverture de la session 2019 du Sénat. En décidant de quitter Bédié pour Ouattara, le désormais ex-cadre du PDCI-RDA dit assumer pleinement son et ne craindre aucune critique. «Peut être on a tort, peut être on a raison. N’avez pas peur, la presse peut écrire ce qu’elle veut.

On a dit tout sur moi et donc, à mon âge j’ai le cuir épais, »a-t-il précisé, avant d'ajouter «Je fais de la politique. Tout cela ne m’effraie pas et puis j’ai défendu des causes parfois désespérées. Il faut affronter, avoir ses convictions, aller jusqu’au bout, »a conclu Jeannot Ahoussou Kouadio.