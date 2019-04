Côte d’Ivoire: Henri Konan Bédié et le PDCI finalement au RHDP ??

Henri Konan Bédié , le Président du PDCI - RDA pourrait finalement retourner au RHDP selon des rumeurs circulant dans le cercle rapproché du parti au pouvoir. L’ancien Président de la Côte d’Ivoire pourrait même occuper très prochainement le poste de Président d'honneur du RHDP.

Henri Konan Bédié, son retour au RHDP en négociation

Se dirige-t-on vers la fin de la guerre froide entre le PDCI et le RHDP d’une part et les Présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara de l’autre ? Il semblerait que oui. Aimé Henri Konan Bédié, qui avait quitté le Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) pour la question non encore clarifiée sur l’alternance à la tête de la Côte d’Ivoire qu’il veut en faveur d’un cadre de son parti, serait en passe de revenir à de meilleurs sentiments.

Selon cette rumeur, des émissaires du Président Alassane Ouattara auraient convaincu l’ancien Président de revenir au sein de la mouvance qui avait évincé Laurent Gbagbo du pouvoir en 2011. Le patron du parti fondé par feu Félix Houphouet Boigny y serait favorable, sans que l’on ne sache véritablement les engagements pris par le Président Alassane Ouattara sur la question de l’alternance en 2020.

Une chose semble certaine, la majorité des militants du PDCI RDA ne sont pas favorables à des retrouvailles entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara et encore moins leur parti avec celui du chef de l’État ivoirien.

Après leur séparation il y a de cela plusieurs mois, beaucoup de cadres du PDCI ont été évincés de leur poste à responsabilité au sein de l'administration ivoirienne. Dernièrement, Denis Kah Zion et Allah Kouadio Remi, proches de Henri Konan Bédié, ont été relevés de leurs fonctions de Présidents du Conseil d’Administration (PCA) de la Poste de Côte d'Ivoire et du BNETD.

Ces deux personnalités étaient restées fidèles au Président Henri Konan Bédié et son refus d'adhérer au RHDP unifié.