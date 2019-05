People : Samuel Eto'o fait un énorme cadeau à ASalfo

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Asalfo et ses amis de Magic System ont été frappés par un deuil. En effet, Jean-Pierre Saah, l' un de leurs producteurs, a été assassiné le lundi 1er avril 2019 à Douala, au Cameroun. Le lead vocal du groupe venu d'Anoumabo s'est rendu au Cameroun pour les obsèques du défunt. Mais une grosse surprise l' y attendait.

Asalfo remercie Eto'o pour sa "prise en charge fraternelle"

Asalfo a effectué le déplacement au Cameroun pour les obsèques de Jean-Pierre Saah, ancien producteur de Magic System et patron du label JPS Production. Le chanteur ivoirien a reçu une grosse faveur de la part de Samuel Eto'o Fils. L' ex capitaine de l' équipe nationale camerounaise de football a décidé de prendre en charge le séjour du "Gaou Magicien".

"De passage à Douala pour les obsèques d' un de nos producteurs, Jean-Pierre Saah (JPS), froidement assassiné le 1er avril dernier (que son âme repose en paix), l' international Samuel Eto'o m' a témoigné de sa fraternité en prenant mon séjour en charge. Joignez-vous à moi pour lui dire infiniment merci", a posté Asalfo sur les réseaux sociaux. Le commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (FEMUA) a aussi laissé un mot à l' ancien joueur du FC Barcelone : "Merci à Samuel Eto'o pour cette prise en charge fraternelle. Grâce à toi, je me sens bien à Doual".

L'amitié entre Asalfo et Eto'o Fils date de bien longtemps. Les deux hommes n'ont jamais hésité à montrer les bonnes relations qui les lient. À titre d'exemple, en 2012, le chanteur et le footballeur se sont retrouvés pour un match de gala en faveur des enfants malades au Burkina Faso. Plusieurs autres fois, le Camerounais et l'Ivoirien ont eu l'occasion de célébrer leur amitié. On sait Samuel Eto'o très impliqué dans le showbiz ivoirien, voire africain.

Jean-Pierre Saah a été tué dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2019 à son domicile de Bonabéri, à Douala. Il était âgé d'une soixantaine d'années.