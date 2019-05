Football : Samuel Eto'o vers le métier d'entraîneur

L'emblématique capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o, a pour ambition d'embrasser le métier d'entraineur à la fin de sa carrière de footballeur. Le quadruple ballon d'or africain a déjà ciblé les équipes qu'il souhaite encadrer à l'avenir.

Samuel Eto'o veut entrainer l'inter de Milan ou Barcelone

L'international camerounais Samuel Eto’o Fils n'envisage pas de s'éloigner du monde Football, une fois sa carrière de footballeur achevée. Dans un entretien accordé au puissant média britannique BBC, l'ambassadeur de la Coupe du monde 2022 au Qatar a affirmé qu'il envisagerait de se reconvertir en entraîneur, afin de transmettre son expérience à la jeune génération, et surtout gagner des titres comme il l’a fait en tant que jouer sur le terrain.

« Je pense que j’ai gagné beaucoup dans les stades, et que mon devoir serait désormais de transmettre toute cette expérience. J’ai essayé pendant quelques mois le rôle d’entraîneur, et je peux faire jouer une équipe. Je ne peux quitter le foot sans transmettre mes connaissances aux futures générations. Mon rêve est d’être le premier entraîneur africain à (entraîner Ndlr) une grande équipe européenne » , a affirmé l’ancien buteur du FC Barcelone.

Poursuivant sur sa lancée, le double champion d'Afrique a ciblé des clubs européens qu'ils souhaiteraient entraîner. « Un jour, j’aimerais bien revenir à l’Inter. Maintenant, je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou l’Inter ou un autre club. Tout ce que je peux dire, c’est que, quand je commencerai à entraîner, je gagnerai comme je l’ai fait en tant que joueur » , a laissé entendre le buteur historique du Cameroun, qui a soutenu vouloir réaliser un rêve de gamin.

« Nous Africains, avons pour habitude de solliciter nos frères étrangers, bien que ceux-ci ne recourent jamais à nos entraîneurs pour diriger leurs équipes ou nations. C’est mon rêve de petit garçon que j’aimerais réaliser », a-t-il lancé.

Retour sur l'immense palmarès de Samuel Eto'o

Rappelons que Samuel Eto'o Fils, né le 10 mars 1981 à Nkongsamba (Douala), au Cameroun, est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de sa génération à l'échelle mondiale, et l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. L'ancien attaquant des Lions indomptables a marqué plus de 130 buts en cinq saisons avec le FC Barcelone.

En 2009 avec le club espagnol, puis en 2010 avec l'Inter Milan, il est devenu le premier et le seul joueur à remporter deux triplés (Championnat-Ligue des champions-Coupe) consécutifs. Il est le seul joueur en activité avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi à avoir réussi à marquer dans deux finales de Ligue des champions et le quatrième joueur, après Marcel Desailly, Paulo Sousa et Gerard Piqué, à avoir remporté la Ligue des champions deux années de suite avec deux équipes différentes. Il est également le seul Africain à l'avoir remportée à trois reprises. Il est considéré comme le meilleur numéro 9 de l'histoire du FC Barcelone.

Avec l'Ivoirien Yaya Touré, ils sont les deux seuls footballeurs à avoir reçu à quatre reprises, le titre de Joueur africain de l'année de l'année en 2003, 2004, 2005 et 2010; l'Ivoirien étant le seul à l'avoir remporté quatre fois de suite. Samuel Eto'o a remporté les Jeux olympiques 2000 de Sydney, il a gagné les CAN 2000 et 2002, et a participé à la coupe du monde 1998, à la coupe du monde 2002, à la coupe du monde 2010 et enfin à la coupe du monde 2014.

Il est le meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables et meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, ainsi que le meilleur buteur de l'histoire du RCD Majorque. Il est aussi le meilleur buteur de l'histoire du club turc Antalyaspor.

Samuel Eto’o a récemment été nommé ambassadeur de la coupe du monde Qatar 2022, la première dans le monde arabe. « Je me réjouis de travailler en tant qu’ambassadeur officiel du mondial 2022, La coupe du monde de a Fifa occupe une place particulière dans mon cœur et je suis ravi d’avoir un rôle dans la première coupe arabe. Je soutiendrai le Qatar en travaillant sur les étapes importantes du tournoi, avec un intérêt particulier dans le domaine des droits des travailleurs », a soutenu Samuel Eto'o qui a par ailleurs annoncé la fin de sa carrière en 2020.