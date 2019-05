Couper décaler : Vetcho Lolas se retire, son manager s’explique

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

L’un des artistes très connus du Couper décaler, Vetcho Lolas a annoncé son retrait parce déçu de voir certaines attitudes ternir l’mage de ce mouvement créé en 2002 par feu Douk Saga.

Pourquoi Vetcho Lolas se retire-t-il du Couper décaler ?

L'auteur du titre à succès ''je veux bara'', Vetcho Lolas, a soudainement annoncé son retrait du Couper décaler après plus de dix ans de présence sur la scène musicale ivoirienne. Joint au téléphone par afrique-sur7.fr ce jeudi après midi, Cristian Zogba, le manager de Vetcho Lolas a donné les deux principales raisons du brusque retrait de son artiste. ‘’Vetcho Lolas arrête le Couper-décaler parce premièrement, il y a des filles qui se prostituent et qui mettent cela au compte du Couper décaler. Il y a des folles qui se mettent nues sur le web et on dit qu’elles sont dans le Couper décaler’’, a-t-il déploré avant d’ajouter que ‘’Le Couper décaler, ce n’est pas de l’amusement, c’est une musique qui voyage, c’est une musique qui nourrit beaucoup de personnes dans ce pays, du coup il ne faut pas s’amuser avec’’, a-t-il déploré.

Poursuivant, Cristian Zogba a expliqué la deuxième raison qui a motivé ce talentueux artiste à se retirer de ce mouvement qui l’a révélé aux yeux du monde. ‘’Il y a trop de clash, trop d’injures dans le Couper-décaler. Je trouve que cela est trop enfantin. Quel exemple on peut donner à nos enfants qui sont en train de grandir, c’est vraiment déplorable’’, a affirmé Cristian Zogba qui a précisé que l’artiste s’adonnera à d’autres genres musicaux sans toutefois donner plus de précisions. Il a également indiqué que Vetcho Lolas se consacrera davantage à sa propre structure de production.

Vetcho Lolas, de son vrai nom Hervé Bié Gnimozer, est un chanteur musicien et disc-jockey ivoirien qui a débuté la musique en 1999. Resté dans l’ombre malgré plusieurs titres qui n’ont pas connu grand succès, ce n’est qu’en 2008 que Vetcho va rencontrer la gloire avec ‘’La Shamakuana’’ ou « la danse des bloffeurs » Depuis lors l’artiste est resté au premier plan du Couper décaler et a réalisé plusieurs featuring avec plusieurs artistes de renom à l’instar d’Arafat dj, Skelly, Bébi Philip, Debordo Leekunfa et bien d’autres.