Debordo Leekunfa file en Allemagne après sa bagarre avec Arafat dj

Après sa violente bagarre avec le boss de la Yorogang, Arafat dj, Debordo Leekunfa a enfin donné de ses nouvelles.

Suite à l’annonce de sa bagarre avec Arafat dj, Debordo Leekunfa a fait une vidéo le lundi 20 mai dernier pour donner sa version des faits et depuis lors, aucune apparition du Mimi. Son silence face à l’affaire entre Arafat dj, Elow’n Kiff no beat et Carmen Sama (la désormais ex-femme d’Arafat dj), a attiré l’attention de plusieurs internautes qui se demandaient où était passé Deboordo qui, dans ses dernières sorties, avait pris l’habitude de s’attaquer verbalement à son ex meilleur ami. Et bien Opah la Nation a enfin donné de ses nouvelles au travers d’une publication sur Facebook.

‘’Si vous me cherchez je suis en Allemagne’’, a affirmé Debordo Leekunfa avant d’ajouter qu'il est ‘’présentement en train d’écouter notre Spécialité ivoirienne’’. Trop limpide, vous allez me donner raison'’. Une façon à Debordo Leekunfa de dire que son tout dernier morceau intitulé ‘’spécialité ivoirienne ‘’ dont la sortie est prévue pour le 30 juin prochain, est déjà prêt.

Selon des proches de l’artiste, Debordo Leekunfa a pris le vol dans la nuit du samedi 25 au 26 dimanche mai pour l’Allemagne en vue de participer à une série de spectacles et sera probablement de retour en Côte d’Ivoire avant le 30 juin pour la promotion de ‘’sonorité ivoirienne’’ qui a été arrangé par Bebi Philip.