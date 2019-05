Côte d'Ivoire : Emergence 2020, Kaba Nialé n'y croit pas trop

Kaba Nialé n'est pas du tout certaine que la Côte d' Ivoire sera émergente en 2020. L' émergence tant souhaitée par les autorités ivoiriennes pourrait ne pas être effective l' année prochaine, a laissé transparaître la ministre du Plan et du Développement lors des "Rendez-vous" du gouvernement le jeudi 23 mai 2019.

Kaba Nialé a des doutes sur l' émergence

Selon Kaba Nialé, la Côte d' Ivoire pourraît ne pas atteindre l' émergence en 2020. La ministre du Plan et du Développement a émis des réserves sur le sujet au cours d' une rencontre nommée les "Rendez-vous du gouvernement". La première femme ivoirienne ministre de l' Économie et des Finances (2012-2016) a affirmé que "si la Côte d' Ivoire n' est pas émergente en 2020, elle le sera peut-être en 2025 ou 2030". Ces propos de cette titulaire d' une maîtrise en sciences économiques sont évocateurs.

À un an de l' échéance fixée par le président Alassane Ouattara pour porter la Côte d' Ivoire à l' émergence, la sortie de Kaba Nialé sonne comme un aveu d' échec. En effet, l' utilisation du conditionnel montre à quel point la ministre elle-même ne maîtrise pas le processus conduisant à l' émergence.

"L' émergence est un objectif du gouvernement. L' émergence implique un taux de croissance élevé continue et qui génère des richesses. En Côte d' Ivoire, nous assistons à l' émergence d' une classe moyenne qui vient participer à cette dynamique. La Côte d' Ivoire présente toutes les caractéristiques d' un pays émergent", a-t-elle indiqué comme pour justifier ce rendez-vous manqué. Puis Kaba Nialé d' ajouter : "On dit qu' à l' horizon 2020, on sera émergent. Ça ne veut pas dire qu' on le sera forcément en 2020."

Kaba Nialé n' est pas la première à ne pas croire en l' émergence en 2020. Au cours d' une interview accordée à Jeune Afrique, le 9 juin 2018, le président ivoirien n' a pas hésité à reconnaître que son pays ne sera peut-être pas émergent l' année prochaine. "Ce sera peut-être difficile pour 2020, mais je suis déterminé à améliorer le quotidien des Ivoiriens, à asseoir la paix et à renforcer la discipline et le civisme de mes convictions", s' était exprimé Alassane Ouattara.