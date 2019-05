Côte d'Ivoire : Ezaley lance un important message après son accident

L'ex-maire de la commune de Grand-Bassam, George Philippe Ezaley a adressé un important message à l'ensemble des populations de sa ville natale, 48h après le tragique accident dont il a été victime le mecredi dernier. Le vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) a failli passé de vie à trépas après que son véhicule a été violemment percuté par un autre qui avait à son bord un conducteur "fou".

Ezaley adresse un message de remerciement aux populations de Bassam

Il y a eu plus de peur que de mal. L'ex-maire de la commune balnéaire de Grand-Bassam, Georges Philippe Ezaley, s'en est remis du violent accident dont il avait été victime, dans la nuit du mercredi 22 mai 2019. Après son évacuation et des soins appropriés reçus dans une clinique abidjanaise de renom, le vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) a pu redonner de la voix. Ses premiers mots vont à l'endroit de la population bassamoise pour la solidarité, à lui témoignée, à l'annonce de cette terrible nouvelle. Le candidat malheureux aux recentes élections municipales d'octobre puis de décembre 2018, en a profité pour saluer la haute direction de son parti qui n'a menagé aucun effort pour lui exprimer son soutien, lors de cette difficile épreuve.

Ci-déssous l'intégralité du message du Maire Georges Philippe Ezaley

Bassamois, Bassamoises, chères frères et sœurs, chers parents, chers amis (es), le mercredi nuit, au moment où je me rendais à Grand-Bassam, un véhicule allant dans le sens contraire à violemment heurté mon véhicule. J'ai donc été conduit d'urgence dans un centre de santé de la place afin de recevoir les soins appropriés.

Ayant reçu l'information, vous n’avez cessé de prendre de mes nouvelles, allant jusqu’à vous rendre comme un seul homme dans la clinique où j’ai été admis. Celle-ci a du refuser du monde, tant le personnel était submergé. Aujourd'hui, après ce choc inexplicable et les premiers soins, par la grâce de Dieu, je peux vous dire qu’il y’a eu plus de peur que de mal. Le choc a été violent, mais, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l’Eternel pour moi, pour Grand-Bassam et pour notre chère patrie. En l'état actuel, le Conseil Médical reçu par ma famille conseille beaucoup de repos en vue de mon rétablissement.

Face à cette mobilisation extraordinaire et cet élan de solidarité, pour vous enquérir de mon état de santé, mon épouse, ma famille et moi, vous disons merci. Merci à ma famille politique le PDCI qui s'est déplacée aux premières heures pour être à mon chevet, merci à toute la Côte d'Ivoire, merci pour votre mobilisation, pour votre soutien et pour vos prières que je ressens dans cette chambre qui me voit alité. Merci à toutes et à tous.

Que Dieu vous bénisse.

Georges Philippe EZALEY