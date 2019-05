People : la Congolaise Barbara Kanam est devenue docteur !

Barbara Kanam a été honorée aux Etats-Unis. Il y a peu, la chanteuse congolaise a été faite docteur honoris causa par l' université de Floride et de l' observatoire africain de la sanction positive et celui de femme des valeurs.

Barbara Kanam désormais docteur

La Congolaise Barbara Kanam a marqué un grand coup au pays de l' Oncle Sam. La sulfureuse chanteuse au sourire envoûtant a été élevée au rang de docteur honoris causa par l' université de Floride, aux Etats-Unis. Cette distinction a été chaleureusement accueillie par l' artiste. "Je suis plus que fière et honorée. C’ est un jury d’ éminents professeurs avec l’ université de Floride qui vient de me conférer ce titre ! Mon cœur est rempli de joie. C’ est un grand pas pour la musique et le début de nouveaux challenges !", a-t-elle déclaré.

Ne dit-on pas qu' un bonheur n' arrive pas seul ? Barbara Kanam, un mois après avoir été distinguée, est "Championne de la promotion des droits de la femme" dans son pays. C' était le 22 mai 2019 au cours d' une cérémonie de remise de l' acte de parrainage, en présence de la ministre congolaise du Genre, Enfants et Famille, Chantal Safu Lopusa.

Pour la ministre,"la date du 22 mai 2019 restera à jamais marquée dans les annales de la lutte pour les droits de la femme en République démocratique du Congo. Si chaque bataille a ses héros, celle qui concerne la valorisation de la femme congolaise au 21e siècle aura dorénavant son héroïne en la personne de Barbara Kanam, artiste musicienne à la renommée internationale. L’ engagement de cette jeune dame pour le respect des droits de la femme lui a valu une reconnaissance officielle par les institutions de son pays".

Barbara Kanam s' est engagée à faire la promotion de la femme congolaise en vulgarisant le Protocole de Maputo portant sur le droit de la femme notamment dans le contrôle de la fécondité, de la maternité et de l' espacement des naissances.

Née le 27 septembre 1973, Barbara Kanal Mutund a sorti son premier album, Mokili, en 1999. Fille d' un hôtelier congolais et d' une mère au foyer franco-congolaise, elle connaîtra un succès fulgurant avec son second opus, Téti (2004), qui comprend le tube Bibi Madeleine L'argent.