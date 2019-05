People: des chrétiens lancent 1 semaine de prière pour Arafat dj

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Des chrétiens ont décidé de prier pour Arafat dj pendant une semaine. Ces croyants, se basant sur les Saintes Ecritures, ont initié sept jours d' intercession en faveur de Ange Didier Houon et de toute sa famille ainsi que ses proches.

Arafat dj reçoit le soutien des chrétiens

Arafat dj, on peut le dire, traverse actuellement une mauvaise passe. Le "président de la Chine"s'est séparé de Carmen, sa compagne qu'il n'avait pas hésité à présenter fièrement sur les réseaux sociaux. Le Daïshikan s' était même conformé à la tradition en fiançant coutumièrement la mère de sa fille, Rafna. La cérémonie avait eu lieu le 26 décembre 2018. Le fils de Tina Glamour vivait le grand amour, mais son idylle avec sa tendre moitié n' a pas fait long feu.

L'auteur de "Moto Moto" a répudié Carmen, il y a quelques jours, après avoir appris qu' elle avait eu une relation amoureuse avec Jochard, un membre du groupe ivoirien Kiff No Beat. Ce pan du passé de la mère de Rafna a irrité Arafat dj. Et pourtant, le chanteur avait été le premier à se lancer sur ce terrain en annonçant fièrement être sorti avec la femme de Elow'n, un autre chanteur de Kiff No Beat.

Dans le but d' apporter leur soutien spirituel à Arafat dj, de jeunes chrétiens ont décidé d' organiser une semaine de prière pour Ange Didier Houon, plus connu sous le nom d' Arafat dj, sa famille et ses proches. Ces croyants sont réunis au sein d' un groupe dénommé Générations illimitées, regroupant plusieurs générations de chrétiens. Ils s' appuient sur les écritures bibliques notamment 1 Timothée 2 verset 1 à 4 qui dit : "J' exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur."

Cette initiative a été fort appréciée par les internautes qui n' ont pas manqué d'apporter leur soutien aux organisateurs via des commentaires.