Triste fin pour Gervinho avec les Eléphants de Côte d'Ivoire

Gervinho sera le grand absent à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Egypte. Agé de 31 ans, le champion d'Afrique 2015 ne portera donc plus le maillot des Eléphants de Côte d'Ivoire. Une fin assez douloureuse pour un joueur qui s'est tant battu pour son pays.

Retraite internationale anticipée pour Gervinho ?

Le meilleur joueur et meilleur buteur de Parme cette saison, Yao Kouassi Gervais dit Gervinho, qui n'a pas encore annoncé sa retraite internationale, n'a pas eté selectionné par l'entraineur des Eléphants de Côte d'Ivoire pour prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Egypte. Malgré les nombreuses voix qui se sont élevées, notammant celles de Didier Drogba et de Max Gradel, pour exhorter Kamara Ibrahim à selectionner le champion d'Afrique 2015, ce dernier est resté sourd à toutes ces propositions et a decidé de se passer de l'attaquant ivoirien, auteur de 11 buts et 4 passes décisives cette saison dans la série A italienne.

Un choix jugé imcompréhensible par plusieurs consultants sportifs, d'autant plus que le séléctionneur a fait appel à Wilfried Bony qui a réalisé une saison catastrophique avec son club qatari et qui a même été libéré en fin de saison.

Cette non-sélection de Yao Kouassi Gervais confirme les rumeurs qui font état des brouilles entre les dirigeants de la Fedération ivoirienne de football (FIF) et le virévoltant attaquant ivoirien, âgé de 31 ans, et qui devrait logiquement disputer sa dernière CAN. C'est donc un triste départ pour un joueur de la trempe de Gervinho, qui a pourtant rendu d'énormes services à la Côte d'Ivoire en disputant deux Coupes du monde et 3 Coupes d'Afrique.

Notons que ce n'est pas la première fois qu'un joueur clé de la sélection nationale sorte par la petite porte. On se souvient encore des départs douloureux des deux légendes du football ivoirien, Didier Drogba et Yaya Touré. Les dirigeants du football sont donc priés de revoir leur carte pour éviter ce genre de scénario. Hier c'était Drogba et Yaya, aujourd'hui, c'est Gervinho, demain, ça pourrait être Serge Aurier ou Nicolas Pépé...