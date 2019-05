Côte d'Ivoire : Arafat dj recommande la Bible à tous ses fans

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Arafat dj ne fait pas partie de ces artistes qui se donnent pour objectif de conscientiser les populations. Et il l'a fait savoir dans une vidéo diffusée dans laquelle il a proposé sa solution pour toutes les personnes qui recherchent la connaissance.

La solution d'Arafat dj pour ceux qui recherchent la connaissance

Régulièrement critiqué pour les textes de ses chansons qui pour certains, ne véhiculent aucun message de sensibilisation ou de conscientisation, le boss de la Yorogang a publié une vidéo sur sa page facebook pour clarifier les choses. ''Vous voulez qu'Arafat vous conscientise, Arafat ne peut pas vous conscientiser, il est là pour vous apporter la joie, faire danser et faire oublier vos soucis. Alors si vous voulez tout savoir, c'est içi '', a déclaré Arafat dj en montrant une Bible.

Pour l'auteur du Moto Moto, toutes les personnes qui recherchent la connaissance doivent se référer à la sainte Bible et non à ses chansons. ''Achetez ce livre. Jésus a tout dit ici, il a parlé de tout ici. Nous ne sommes pas obligés de chanter ce qu'il a dit. Il a tout dit dans cette sainte Bible'', a ajouté Arafat dj.

Cette vidéo a tout de même été appréciée par de nombreux internautes qui avaient remis en cause le niveau d’intelligence du boss de la Yorogang au vu de ces dernières sorties dans lesquelles il révélait avoir eu des relations avec les femmes de ses collègues artistes. ‘’Une personne qui vous conseille d’être ami avec la Bible ne peut pas être dépourvue d’intelligence, ça prouve que le Daishi sait ce qu’il fait ‘’, a écrit un internaute.

Lors d’une précédente vidéo, Arafat dj avait indiqué qu’il ne fréquentait aucune église mais qu'il sait que Dieu existe et qu’il a toujours été présent dans sa vie. ‘’Je ne vais pas à l’église, et je n’irai jamais à l’église, mais je suis sûr que Dieu existe parce que tout ce que j’ai aujourd’hui, c’est grâce à Dieu, et de plus , j’ai traversé des situations où j’ai failli perdre la vie mais je sais que c’est Dieu qui m’a sauvé’’, avait déclaré Arafat dj dans une vidéo qu’il avait publiée pour s’exprimer sur les affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu récemment à Béoumi.