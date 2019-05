Côte d’Ivoire : Blé Goudé veut rentrer au pays et discuter avec Ouattara

Charles Blé Goudé veut rentrer en Côte d’Ivoire. Quatre mois après son acquittement suivi de sa remise en liberté, l’ex-leader de la galaxie patriotique pro-Gbagbo brule d’envie de revenir en Côte d’Ivoire.

Blé Goudé : « Je ne suis candidat à rien en 2020 »

Accusé de crimes contre l’humanité, Charles Blé Goudé, acquitté puis libéré en février dernier, réside toujours à La Haye en Hollande en attente d’un pays d’accueil. Le Ministre de la Jeunesse du gouvernement Aké N’Gbo pense beaucoup plus à son pays, la Côte d’Ivoire où il espère revenir dans les plus brefs délais. « Je veux rentrer (en Côte d'Ivoire) pour participer à la paix et à la reconstruction de mon pays. A la réconciliation », a-t-il confié à l’AFP.

Figure de proue de la jeunesse proche du président Laurent Gbagbo avant la chute du régime des Refondateurs en avril 2011, Charles Blé Goudé se dit désormais prêt au dialogue avec le régime d’Alassane Ouattara qui l’a envoyé à la Cour pénale internationale (CPI). « Je me veux un homme d’Etat (…). Je suis prêt à parler avec tout le monde, et je demande à mes partisans de le comprendre ainsi. Et au-delà de mes partisans, je demande aux Ivoiriens de le comprendre », a-t-il lâché au média français.

D’ailleurs, pour ceux qui seraient bien tentés de lui attribuer des ambitions personnelles, l’ancien général de la rue botte en touche toutes ces allégations. « Je ne suis candidat à rien en 2020 (la présidentielle ivoirienne de 2020). C'est un devoir de ramener la paix en Côte d'Ivoire (…) La prison a été un professeur pour moi et je veux partager cette expérience pour dire qu'il faut prévenir les conflits. Je veux jouer ce rôle dans mon pays», dit-il.

Au sujet de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé espère un retour de l’ancien chef de l’Etat ivoirien en Côte d’Ivoire afin de jouer sa partition dans la réconciliation du pays. « Il faut que le président Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire. Son retour pourrait être salvateur pour la paix sociale en Côte d'Ivoire. C'est un rassembleur, je pense qu'il a encore un rôle à jouer en Côte d'Ivoire », soutient-il. Convaincu que les mêmes germes qui ont entrainé la grave crise postélectorale de 2010-2011 sont actuellement visibles en Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé préfère dès maintenant tirer la sonnette d’alarme.

« On va droit dans le mur. Les facteurs qui ont conduit à la crise postélectorale en 2010 sont deux fois plus réunis. Le bloc qui est arrivé au pouvoir est aujourd’hui divisé en trois. L'aile militaire avec Guillaume Soro et l'aile politique avec Bédié. Ouattara est isolé (…) De l'autre côté l'opposition qui n'est pas homogène. Ce sont ces mêmes problèmes (la fixation sur un fauteuil présidentiel) qui ont conduit à la crise post électorale de 2010 », dénonce-t-il pour conclure.