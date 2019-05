Côte d'Ivoire : le maire Kalou Bonaventure attaqué à Abidjan

Kalou Bonaventure a été au centre d'une bagarre ce jeudi 30 mai 2019, à la Riviera Palmeraie, un quartier de la commune de Cocody, au nord d'Abidjan. Dans une publication sur sa page Facebook, le maire de Vavoua revient sur les évènements.

Kalou Bonaventure se bagarre à la Riviera

En déplacement à Cocody-Riviera Palmeraie, Kalou Bonaventure n'imaginait pas le scénario peu ordinaire qui l'y attendait. Le maire de Vavoua se rend dans une pharmacie afin de se procurer des médicaments. "Je viens juste de me faire agresser. J'ai été obligé de me défendre. À la Riviera Palmeraie, j'ai garé juste pour acheter des médocs. Un résidant de l'immeuble devant lequel j'avais garé m'interpelle de façon pas très polie, je lui réponds sur le même ton. Il me porte un coup auquel j'ai riposté", a expliqué Kalou Bonaventure.

Puis, l'ancien footballeur a donné les raisons pour lesquelles il a tenu à livrer ses explications. "Vu que tout de nos jours est filmé pour ne pas que des déductions erronées se fassent, je préfère que vous sachiez", a-t-il poursuivi. Courant mars 2019, le premier magistrat de Vavoua s'était empoigné avec des transporteurs de la localité.

Il est clair que l'adversaire de Kalou Bonaventure lui reprochait d'avoir mal stationné. Cet inconnu ne doit pas être un grand amateur de football, sinon il aurait tout de suite reconnu l'ex-attaquant des Éléphants. Le frère aîné de Salomon Kalou a fait les beaux jours de l'équipe nationale ivoirienne. Il a débuté sa carrière de footballeur à l'Asec d'Abidjan, où il a évolué de 1995 à 1997.

Kalou Bonaventure a porté les couleurs de Feyenoord, AJ Auxerre, Paris Saint-Germain, Al Jazira et SC Heerenveen. L'ex-international Ivoirien, après avoir rangé les crampons, se lance dans une carrière politique. Lors des élections municipales du 13 octobre 2018, il est élu maire de Vavoua en tant que candidat indépendant. "J'ai un sentimentt de fierté et j'ai une pensée pour mon père (décédé en 2016) qui aurait voulu être maire de cette commune. Je marche dans ses pas. Il y a un sentiment de fierté et aussi de soulagement d'avoir été élu contre un appareil électoral", avait-il confié à son élection..