Côte d'Ivoire: Des étudiants ivoiriens en Inde lancent un SOS à Ouattara

Plusieurs étudiants ivoiriens vivant en Inde, menacés dans la bonne marche de leurs études, appellent le président de la République, Alassane Ouattara, au secours. Dans ce SOS adressé à afrique-sur7, ils ont décidé de délier les langues.

Des étudiants ivoiriens en Inde interpellent le Président Ouattara

"Je me nomme Dosso vataky, étudiant boursier enInde. Je viens par ceci, vous faire part d'une situation extrêmement délétère et intenable à laquelle les boursiers de l'Inde et du Maroc sont confrontés. Je vous fais un topo du cas des étudiants de l'Inde (d'où je suis). En effet, nous sommes une vingtaine d'étudiants boursiers de l'Etat depuis les années académiques 2015-2016 pour certains et 2016-2017 pour d'autres. La bourse s'étend sur une période de cinq ou six ans en fonction de la formation.

Cependant depuis le début de l'année, nous sommes sujets à une injustice des plus flagrantes en ce sens que le gouvernement ait pour intention de nous retirer la bourse en plein cours de formation sans aucune raison valable. Vous imaginez certainement les retombées de cette mesure. Nous seront passibles de toutes sanctions judiciaires et pénales et là sans aborder même l'hostilité dont font montre les indiens à l'encontre des africains pour ne citer que ceux là. Nous avons entrepris toutes les démarches pacifiques qui soient mais les autorités restent impassibles.

*La dernière action en date remonte à un mois où lors d'une audience avec l'ambassadeur, il a promis de nous revenir avec une réponse satisfaisante. Malheureusement jusque là aucune nouvelle de l'ambassade. La Direction de l'Orientation et des Bourses est également inactive. Nous sommes sous la pression de l'école et des bailleurs qui réclament incessamment leurs dus. C'est la raison pour laquelle je vous contacte aujourd'hui en sollicitant votre aide pour que par votre forte popularité, vous puissiez propager l'information afin que les autorités prêtent véritablement attention à notre problème et qu'elles le résolvent définitivement. Je reste disponible pour toutes informations supplémentaires dont vous manifesterez le besoin. Je vous remercie d'avance".

ISGN, the Ivorians students of Greater Noida +91 97618 89554 (President) +91 86501 36112 (Porte parole).