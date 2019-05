Côte d’Ivoire : Le gouvernement se branche à SES pour la TNT

L’opérateur luxembourgeois SES a été choisi pour accompagner le gouvernement dans la migration vers la Télévision numérique terrestre(TNT) en Côte d’Ivoire. L’accord prévoit la diffusion de 60 nouvelles chaînes de télévision via le satellite SES-4.

Un nouvel opérateur s’investit dans la TNT en Côte d’Ivoire.

le prix du décodeur MPEG4/DVB-T2 d’entrée de gamme de la TNT. Celui-ci a été fixé

à 10 000 francs CFA maximum, tandis qu'il faudra débourser 6 000 francs maximum pour l'antenne UHF.

L’opérateur SES a annoncé le 28 mai dernier la signature d’un accord avec la Société ivoirienne de télédiffusion publique (SIDT) pour la diffusion de 60 chaînes de télévision numérique via le satellite SES-4. Il va permettre aux téléspectateurs ivoiriens disposant d’un décodeur numérique ou d’un téléviseur numérique avec décodeur TNT intégré d’avoir accès à ces chaînes gratuites et payantes. Le montant et la durée de ce partenariat n’ont pas été dévoilés.L’entreprise luxembourgeoise s’est engagée à accompagner le gouvernement dans la migration vers la TNT. Clint Brown, le vice-président des ventes et du développement du marché des Vidéos en Afrique, assure que SES-4 « permettra de diffuser des services de télévision de haute qualité aux Ivoiriens ». Toujours dans le cadre de ce partenariat, SES mettra également son satellite à disposition de la Radio télévision ivoirienne (RTI) qui dispose de trois numéros de fréquence pour ses chaîneset la futuredédiée au sport.Le directeur de la SIDT Yeo Adama s’est réjoui de la signature de cet accord avec SES «qui possède à la fois les capacités techniques et l’expérience pratique requise pour soutenir nos projets ambitieux, y compris la mise en œuvre de nouvelles normes de radiodiffusion ». Cette collaboration intervient quelques semaines après le décret fixant