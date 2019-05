Côte d'Ivoire : L'émouvant message de Blé Goudé à Gbagbo, 74 ans

L'ex-patron de la galaxie patriotique, Charles Blé Goudé n'est pas resté en marge de cette vague d'hommage qui a lieu autour de la célébration du 74e anniversaire de son mentor, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.

Blé Goudé rend un vibrant hommage à Laurent Gbagbo

Il ne serait pas prétentieux de le dire. L'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo et son filleul Charles Blé Goudé auront partagé durant plus d'une décennie les mêmes peines et les mêmes joies. Depuis le déclenchement de la crise ivoirienne, le 19 septembre 2002, jusqu'à leur arrestation puis leur transfèrement à la Cour pénale internationale, les deux hommes n'ont ménagé aucun effort pour se serrer les coudes et ensemble traverser les épreuves difficiles qui ont émaillé leurs parcours. En cette journée commémorative du 74e anniversaire du président fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), Charles Blé Goudé ne faillira pas à la tradition de témoigner à son mon mentor toute son admiration et l'amour qui unit le "père" et "le fils"

"Joyeux anniversaire président, Joyeux anniversaire papa, tu me manques", s'exclamera su sa page Facebook, avant de poursuivre son message d'hommage à Laurent Gbagbo avec qui les chemins se sont brièvement séparés depuis leur acquittement puis leur libération sous conditions devant la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. "Aujourd’hui 31 Mai 2019, le tout puissant notre Dieu te fait la grâce de souffler ta 74ème bougie. Ce 74ème anniversaire est particulier pour moi: il se célèbre sans moi! Pendant cinq ans consécutifs, malgré le milieu carcéral dans lequel nous vivions, on essayait chaque 31 Mai de concocter un gâteau de fortune. Ma tâche était facile vu que tu n'étais pas un homme exigeant en la matière. C’était toujours une occasion de bonheur partagé malgré l’épreuve", a témoigné Charles Blé Goudé.

Avant d'ajouter: "Même si l'anniversaire de ce matin se passe sans moi, à la seule idée de savoir que tu le célèbres au milieu des tiens, en homme libre, je suis rempli de joie. "Joyeux anniversaire papa !Joyeux anniversaire Président !Tu me manques !Ton fils, Charles Blé Goudé", signe-t-il au bas de son message en hommage à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, rappelons le, est né le 31 mai 1945.