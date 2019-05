Côte d'Ivoire : Réforme de la CEI, Guikahué interpelle le gouvernement

Dans un récent communiqué relatif à la réforme de la CEI, le ministre de l'Intérieur indiquait que certaines formations politiques ivoiriennes, notamment le PDCI, le FPI et EDS, se sont volontairement mises en marge des discussions. Réfutant de voir son parti être ainsi indexé par le gouvernement, Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif du PDCI, a produit un communiqué dans lequel il appelle les autorités ivoiriennes à engager un dialogue franc et sincère.

L'intégralité du Communiqué de Guikahué sur la réforme de la CEI

La Direction du PDCI-RDA, avec étonnement, vient de prendre connaissance d’un communiqué du Gouvernement relatif aux travaux de la réforme de la Commission Électorale Indépendante (CEI).

Dans ce communiqué, le Gouvernement évoque le blocage des travaux de la réforme de la CEI, par le PDCI-RDA et d’autres Groupements Politiques.

La Direction du PDCI-RDA voudrait rappeler au Gouvernement que, dans un esprit d’ouverture et de franchise, le PDCI-RDA a participé à toutes les réunions auxquelles il a été convié.

Il est important de noter qu’à la rencontre du 04 avril 2019, présidée par SE Amadou GON COULIBALY, Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire, un accord a été trouvé de travailler, dorénavant, dans un cadre de concertation dont les termes de référence devraient être adressés aux organisations politiques, par le Gouvernement.

D’ailleurs le 15 mai 2019, par correspondance N* 00137/PDCI-RDA/SE/dk, la Direction du PDCI-RDA a exprimé au Gouvernement, son attente du projet des termes de références promis.

C’est dans cette attente de la tenue de ses promesses par le Gouvernement que le PDCI-RDA apprend qu’il fait des blocages avec des préalables.

Le PDCI-RDA, voudrait marquer sa grande surprise devant une telle information et porter à la connaissance de l’opinion nationale et internationale ses exigences d’un dialogue franc et sincère qui puisse aboutir à des résultats concrets dans l’intérêt supérieur de la Nation.

Fait à Abidjan, le 30 mai 2019

P. Le Président du PDCI-RDA

P.O. le Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA

Pr Maurice KAKOU GUIKAHUE