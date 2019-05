Côte d'Ivoire: Réforme de la CEI, bras de fer Gouvernement et FPI-EDS

Les acteurs politiques ivoiriens (pouvoir, opposition et société civile) sont unanimes sur la nécessité de la réforme de la CEI. Cependant, dans la pratique, les parties peinent à s'entendre sur la composition et les attributions de la nouvelle Commission électorale indépendante. Aussi, le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo et le parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) d'Henri Konan Bédié ont décidé de boycotter les discussions. Dans un communiqué, dont Afrique sur7 a reçu copie, le gouvernement, par la voix du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, appelle l'opposition à prendre part à la dernière séance des travaux, le 31 mai prochain, pour aboutir à un large consensus sur la question.

Communiqué du gouvernement à propos de la réforme de la CEI

Sur instruction du Président de la République, SEM Alassane Ouattara, le Premier Ministre a initié, depuis le 21 janvier 2019, un dialogue politique national en vue du réexamen de la composition de la Commission Electorale Indépendante (CEI), conformément à l’arrêt de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP, Ndlr).

C’est dans ce cadre que le Gouvernement a tenu, à ce jour, huit rencontres, dont quatre avec des Plateformes d’organisations de la société civile, et quatre autres avec les Partis et Groupements Politiques.

Au cours des échanges, qui se sont déroulés dans un esprit constructif, il a été noté dans les propositions des différents acteurs, aussi bien des points de convergence, que de divergence.

Toutefois, le PDCI-RDA, et le groupement EDS, sur les neuf Partis et Groupements politiques attendus, évoquant des préalables, n’ont pas pris part aux séances du Comité restreint, cadre de discussions unanimement adopté après les séances plénières.

Le Gouvernement, soucieux d’aboutir, à la fin du processus, à un consensus national sur la question de la composition de la CEI, réitère son invitation à tous les acteurs à participer à ces concertations.

Il rappelle que, tenant compte du calendrier électoral de 2020, les travaux devront s’achever, impérativement, au cours du mois de juin 2019, pour permettre au Premier Ministre d’en soumettre les résultats au Conseil des Ministres.

En conséquence, la prochaine réunion du Comité restreint avec les partis politiques est fixée au vendredi 31 mai 2019 à 10h à la salle C de la Primature.

Fait à Abidjan, le 28 mai 2019

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité

Sidiki DIAKITE