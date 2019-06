People : Kedjevara dévoile la date de son mariage

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Le talenteux artiste couper décaler Kedjevara a annoncé la date de son mariage avec Desirée, la mère de son enfant.

Kedjevara et Maman Na Raphaël bientôt devant le maire

On se souvient de la vidéo qui a avait fait le tour des reséaux sociaux, dans la quelle le chanteur couper-décaler Kédjévara faisait une demande en mariage à sa dulcinée, qu'il appelle affectueusement « Maman Na Raphaël ». Cette scène de demande en mariage s'était produite en France au pied de la célèbre Tour Eiffel. Et bien la date du mariage est desormais connue, et c'est l'artiste lui même qui a donné l'information ce lundi sur sa page facebook. ''Bonne nouvelle, Desirée et Parfait (Maman n'a Raphaël et Kedjevara), Rendez vous ce 6 juillet pour le mariage'', a publié Kedjévara.

Parfait Yao alias Kédjévara va donc passer l’alliance à l’annuaire de sa belle Desirée, la mère de son fils Raphaël, le 6 juillet 2019 à 13h à la mairie de Cocody. Par la suite, le couple offrira un diner à leurs invités au casino du Sofitel hôtel Ivoire. Cette information a été acceuillie avec beaucoup de joie par les fans du boss du label ''18 avril Production'' qui n'ont pas manqué d'envoyer de jolis messages de félicitation à l'endroit des futurs mariés.

''Tu es l'homme Parfait pour elle'', a commenté un internaute. L'artiste burkinabé, Imilo le Chanceux, leader du Couper decaler au Burkina Faso, a également commenté la publication de Kedjevara promettant de mettre tout en oeuvre pour ne pas manquer ce mariage. ''Félicitations ! Si tout va bien, on sera de la partie. Que DIEU vous bénisse'', a commenté Imilo la chanceux.

Kedjevara est le fils d’Antoinette Allany, une artiste-chanteuse ivoirienne. Il a fait ses débuts en tant que DJ aux platines du maquis Marcory Gasoil d'Abidjan, avant de se lancer dans une carrière musicale qui a très bien marché pour lui avec des titres tels que ''Tchoucou Tchoucou'' , ''Nongon Nongoi'' '' Mboyo'' . Egalement appelé le kaporal chef Zoura Mporio, l'artiste dispose aujoud'hui de son propre label de production appelé ''18 avril production'' qui accompagne l'un des meilleurs rappeurs de sa génération, le jeune Mc One et plus récemment le groupe KGB.