Côte d' Ivoire : Amadou Gon-Serey Eiffel, le divorce ?

Amadou Gon Coulibaly ne pourra plus bénéficier des conseils de Philippe Serey-Eiffel. L' ancien directeur de cabinet du Premier ministre ivoirien vient de quitter ses fonctions de conseiller spécial.

Serey-Eiffel quitte Amadou Gon

Anciennement directeur de cabinet d' Amadou Gon Coulibaly, Philippe Serey-Eiffel ne remplira plus les fonctions de conseil spécial du chef du gouvernement de la Côte d' Ivoire. Le Franco-ivoirien avait déjà été remercié de sa fonction de directeur de cabinet du Premier ministre le 6 décembre 2017. Il a été remplacé à ce poste par Emmanuel Ahoutou. Il n' y avait pas péril en la demeure vu que ce proche d' Amadou Gon Coulibaly endossait désormais la tunique de conseiller spécial. Les deux hommes entretiennent de bons rapports depuis l' époque où l' ex-secrétaire général de la présidence de la République exerçait au BNTED (Bureau national d'études technique et de développement).

Le vendredi 13 janvier 2017, l' ingénieur civil avait été nommé par le président Alassane Ouattara, en qualité de directeur de cabinet du Premier ministre. Philippe Serey-Eiffel occupait auparavant la fonction de secrétaire général délégué de la présidence de la République, chargé des grands projets. Il a perdu ce poste en moins d' un an. Son limogaege avait surpris plus d' un étant donné son influence dans le cercle très restreint du chef de l' Etat. Selon des indiscrétions, il était reproché au natif de Neuilly-sur-Seine de prendre trop de liberté.

Plus de deux années après, celui que l'on surnomme "le Blanc d' Alassane Ouattara" quitte Amadou Gon, selon les informations fournies par Jeune Afrique. Les chemins du Premier ministre ivoirien et de son ancien dircab se séparent-ils pour de bon ? Le départ de Philippe Serey-Eiffel sonne comme un divorce entre Amadou Gon et son ex-conseiller.

Philippe Serey-Eiffel est né en juin 1953 à Paris. Descendant de Gustave Eiffel, constructeur de la Tour Eiffel, il débarque en Côte d'Ivoire dans les années 70. Agé de 36 ans, il prend la tête de la DCGTx (Direction et contrôle des grands travaux), qui deviendra plus tard le BNETD. À l'arrivée d' Henri Konan Bédié au pouvoir en 1993, il est évincé de ce poste. Il a longtemps été considéré comme l'homme qui murmure aux oreilles d' Alassane Ouattara.