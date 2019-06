Côte d’Ivoire: Concours de gendarmerie, voici où déposer vos dossiers

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense a porté à la connaissance de la population, l'ouverture du concours d'entrée dans les écoles de Gendarmerie, session 2019. Mais nombreuses sont les personnes qui ont voulu savoir les différents lieux de dépôts des dossiers de candidature.

La gendarmerie nationale apporte plus de précisions sur le concours de gendarmerie

Vous avez été nombreux à nous contacter afin de connaître la Légion de Gendarmerie Territoriale où vous pouvez faire votre pré-inscription. Nous vous invitons à lire les informations ci-dessous pour vous orienter. Il faut noter que le bureau Recrutement Chancellerie du Commandement Supérieur de la Gendarmerie Nationale sis au Plateau reçoit tous les candidats quelque soit leurs lieux de naissance.

La 1ère LEGION DE GENDARMERIE TERRITORIALE - ABIDJAN dont l'Etat-major est implanté au Camp de Gendarmerie d’AGBAN reçoit les candidats nés: - Dans les communes ou sous préfecture de KOUMASSI, MARCORY, PORT-BOUET, TREICHVILLE, ABOBO, ADJAME, ATTECOUBE, COCODY et YOPOUGON, ANYAMA, BINGERVILLE et SONGON. - Les départements de GRAND-BASSAM, d’ALEPE, DABOU, GRAND-LAHOU, JACQUEVILLE, SIKENSI, ABENGOUROU, AGNIBILEKROU, BETTIE, ADZOPE, AGBOVILLE, AKOUPE, YAKASSE ATTOBROU, ABOISSO, ADIAKE, TIAPOUM, TAABO, TIASSALE, DIVO, GUITRY et LAKOTA.

La 2ème LEGION DE GENDARMERIE TERRITORIALE - DALOA dont l'Etat-major est implanté à Daloa reçoit les candidats natifs des départements de DALOA, VAVOUA, ZOUKOUGBEU, ISSIA, SINFRA, BOUAFLE, ZUENOULA, GAGNOA, OUME, BLOLEQUIN, DUEKOUE, GUIGLO, TOULEPLEU, DANANE, SIPILOU, et ZOUAN-HOUNIEN.

La 3ème LEGION DE GENDARMERIE TERRITORIALE - BOUAKE dont l'Etat-major est implanté à Bouaké reçoit les candidats nés dans les départements de BOUAKE, BEOUMI, BOTRO, SAKASSOU, BOUNA, DOROPO, NASSIAN, TEHINI, BONDOUKOU, TRANSUA, KOUAN-FAO, SANDEGUE, TANDA, DABAKALA, KATIOLA ET NIAKARAMADOUGOU.

La 4ème LEGION DE GENDARMERIE TERRITORIALE - KORHOGO dont l'Etat-major est implanté à Korhogo reçoit les candidats nés dans les départements de DIKODOUGOU, KORHOGO, M’BENGUE, SINEMATIALI, BOUNDIALI, KOUTO, TENGRELA, GBELEBAN, KANIOSSO, MADINANI, MINIGNAN, ODIENNE, SAMATIGUILA, SEGUELA, SEGUELON, KORO, OUANINOU, TOUBA, FERKESSEDOUGOU, KONG ET OUANGOLODOUGOU.

La 5ème LEGION DE GENDARMERIE TERRITORIALE - SAN-PEDRO dont l'Etat-major est implanté à San-Pedro reçoit les natifs des départements de FRESCO, SAN-PEDRO, SASSANDRA, TABOU, BUYO, GUEYO, MEAGUI ET SOUBRE.

La 6ème LEGION DE GENDARMERIE TERRITORIALE - YAMOUSSOUKRO avec son Etat-major implanté Yamoussoukro reçoit les candidats nés dans les départements de ATTIEGOUAKRO, DIDIEVI, DJEKANOU, TIEBISSOU, TOUMODI, YAMOUSSOUKRO, ARRAH, DAOUKRO, M’BAHIAKRO, PRIKRO, BOCANDA, BONGOUANOU, DIMBOKRO, KOUASSI-KOUASSIKRO ET M’BATTO.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail : [email protected] ou en inbox sur notre page Facebook :@GendarmerieRci PRO PATRIA-PRO LEGE (Pour la Patrie-Pour la Loi)