PDCI-RDA: De graves révélations sur le départ d'Ahoussou Jeannot

Le divorce d'Ahoussou Jeannot d'avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) livre ses secrets moins d'une semaine après que le patron du Senat ivoirien a officiellement rejoint le rival du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Véronique Aka, cadre du PDCI, livre des secrets sur le départ d'Ahoussou Jeannot

Ahoussou Kouadio Jeannot, autrefois irréductible du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a officiellement déposé ses valises au RHDP, le dimanche 02 juin dernier. Il rejoint ainsi cette vague de cadres du vieux parti qui ont jugé bon de poursuivre l'aventure houphouëtiste aux côtés du chef de l'Etat Alassane Ouattara. Cette décision de M. Ahoussou, non sans soulever diverses interprétations, a fait réagir Mme Aka Véronique, présidente des femmes rurales du PDCI-RDA.

Sans langue de bois, l'ex-présidente du Conseil général du Moronou a ouvertement dénoncé le double jeu de Jeannot Ahoussou, allant jusqu'à le qualifier de poison pour la société. "Ahoussou, il a mis du temps pour se dévoiler. Tous les problèmes que nous subissons actuellement, le chef d’orchestre, c’est Ahoussou Jeannot", a-t-elle dévoilé.

Ajoutant que le départ d'Ahoussou est la résultante de son échec à être le choix de Bédié au Poste de vice-président de la République. "Ahoussou a fait tout ce qu’il a fait parce qu’il n’a pas été choisi. Ahoussou ne veut pas être président du sénat, ce n’est pas ce qui l’intéresse. Il devait être vice-président de la République", a révélé Véronique Aka. Avant de mettre à nu le double jeu du patron du Sénat.

"Pour en arriver là, Ahoussou a promis de ramener le PDCI au RDR et en même temps, il sait ce qu’il disait à Bédié. Les gens finiront par le connaître parce que c’est un poison pour la République et je le dis et je l’assume parce que je sais de quoi je parle. Ahoussou a roulé tout le monde dans la farine, il a roulé Alassane dans la farine, il a roulé Bédié dans la farine. Si Bédié est dans cette position, Ahoussou sait ce qu’il a fait en profondeur ", a-t-elle martelé.