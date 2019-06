France: Deux célébrités se battent pour un homme en plein Paris

Magali Wora, une manager d'artistes très connue au Gabon, a surpris son homme, Hervé Mandina, journaliste à Rfi, dans les bras d'une autre femme qui n'est autre que la très célèbre web influenceuse, Vanessa Caixeiro. Il s'en est fallu de peu pour que les deux femmes en viennent au poing.

Magali et Vanessa à la lutte pour un homme

L'histoire se passe à Paris. Pendant que l'animateur, le disc jockey et journaliste, Hervé Mandina (32 ans) prend du bon temps avec la belle web comédienne, coach en amour, Vanessa Caixeiro (25ans), dans son appartement. Il reçoit une visite surprise de Magali Wora (37ans), qui est aussi sa copine. Très en colère, Magali veut en decoudre avec sa rivale mais elle est stoppée par le héros du soir . ''Voleuse de mec, il est avec toi ce soir alors qu'il était avec moi la veille, si je te retrouve là, tu va finir à l'hôpital'', rouspéte Magali qui se fera éjecter de la maison par Hervé.

De son coté, Vanessa prend le soin de filmer la scène, et la vidéo est diffusée sur le net. Les commentaires et interprétations fusent de partout. La web comédienne a également dévoilé des messages de Magali qui la menacait de mort. ''Si tu tiens à rester en vie, en bonne santé pour tes enfants, quitte de chez mon mec et va t'occuper de tes enfants, et te remplir la tête de bonne choses intélligentes'', pouvait-on lire dans les nombreux messages publiés par Vanessa.

Dans une autre vidéo diffusée sur le web, Vanessa Caixeiro a donné sa version des faits. Elle a soutenu que Hervé Mandina lui a présenté Magali comme son ex petite amie. ''C'est son ex copine. Le gars a voulu recommencé sa vie et la femme insiste toujours malgré qu'il lui a fait comprendre qu'il ne voulait plus et qu'il était avec quelqu'un d'autre'', a-t-elle soutenu tout en décidant de mettre un terme à sa relation avec le journaliste afin d'éviter d'autres problèmes.

Quant à Magali Wora, ella a, dans un post sur facebook, signifié que la vidéo a été enregistrée il y a plus d'un mois à l’insue de Hervé pendant leur dispute. ''Cette vidéo est sortie pour se venger de moi et de Hervé, parce qu’il a rompu avec elle aussi vite qu’une livraison d’Amazon Prime. Cette histoire n’aura duré que 2 mois'', a-t-elle revélé

Pour sa part, Hervé Mandina alias DJ Face Maker ne s'est pas encore exprimé sur cette affaire. Il se trouverait actuellement au Congo dans le cadre de ses activités.