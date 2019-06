Présidentielle 2020 : Guikahué n' écarte pas une candidature de Bédié

En Côte d' Ivoire, la prochaine présidentielle est prévue dans moins de deux ans. Toutes les chapelles politiques ont en ligne de mire le fauteuil occupé pour l'instant par Alassane Ouattara. Maurice Guiklahué, l'un des dinosaures du Parti démocratique de Côte d' Ivoire (PDCI), voit bien Henri Konan Bédié porter les couleurs du plus vieux parti politique ivoirien.

Bédié en lice pour la présidentielle ?

Le jeudi 6 juin 2019, Maurice Kakou Guikahué était l'invité de "Le fauteuil blanc du Nouveau Réveil". Le secrétaire exécutif en chef du PDCI a abordé plusieurs sujets relatifs à la vie politique, dont la présidentielle de 2020. Ce haut cadre du parti né en 1946 a mis les pieds dans le plat en déclarant qu' Henri Konan Bédié pourrait briguer la magistrature suprême lors des prochaines joutes électorales.

"Bédié est présidentiable au regard de la Constitution. Il remplit les conditions pour être candidat", a lâché l' ancien ministre de la Santé. En effet, avec la nouvelle Constitution, la limite d'âge a été sautée. Du coup, le président du PDCI, âgé de 85 ans, peut prétendre à un mandat présidentiel en 2020. De toutes les manières, Henri Konan Bédié a toujours soutenu que son parti aura bel et bien un candidat à la présidentielle prévue dans moins de deux ans. "Le PDCI présentera au RHDP, un candidat à l' élection présidentielle de 2020 en souhaitant l' appui de ses alliés compte tenu des sacrifices qu' il a consentis pour les uns en 2010 et 2015, mais cela est en discussion avec les alliés", arguait-on dans le camp du chef de file du PDCI en avril 2018, avant son divorce avec Alassane Ouattara.

Poursuivant, Maurice Kakou Guikahué a affirmé que le "redimensionnement du parti était le premier acte de la préparation de la convention" qui va désigner le candidat du PDCI. "Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Nous sommes en train de nous réorganiser, nous mobiliser pour faire fonctionner le parti et le rendre conquérant pour aller aux élections. Les élections de 2020, c’ est pour les gagner et non pour s’ amuser (…) La candidature du PDCI-RDA en 2020 est un impératif catégorique non-négociable (…) 2020 sera « dégéré », débouclé et déplier. Le président Bédié est au laboratoire, il réfléchit, parce qu’on doit gagner les élections. Quel que soit le militant du PDCI qui veut être candidat, il ne pourra jamais réussir s’il n’a pas l’onction du président Henri Konan Bédié", a tenu à ajouter le secrétaire exécutif.

Pour l'heure, la candidature de Bédié est toujours sujet à polémique et n'est pas ouvertement évoquée au sein du PDCI. Aucun cadre du parti septuagénaire n'ose afficher ses intentions concernant la présidentielle de 2020. La question est presque taboue et les yeux sont rivés vers le "patron".