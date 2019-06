People : Lago Paulin regrette d' avoir chanté pour le RHDP

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Lago Paulin a des regrets. Le chanteur zouglou dont les chansons ont été distillées lors des campagnes présidentielles de 2010 regrette son incursion dans le monde de la politique.

Lago Paulin et la politique, le divorce

Invité à l' émission "Zouglou Plus", diffusée sur la radio Ivoire FM, Lago Paulin a clairement exprimé ses regrets après avoir prêté sa voix aux politiciens dans le cadre des campagnes présidentielles de 2010. Le zouglouman dont le talent ne fait aucun doute a annoncé son divorce avec la politique. "Je ne chanterai plus jamais pour un homme politique... Je demande pardon", a promis l' artiste.

''Chanter pour les politiciens a fait beaucoup de mal à ma carrière... Si en 2020 un candidat me sollicite , je le fuis , je quitte le pays ... J'ai perdu trop de fans ... Je demande pardon à mes fans'', a poursuivi Lago Paulin.

Au lendemain de la victoire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), notamment en 2012, le zouglouman a décrié l' ingratitude de ceux qu' ils a soutenus en 2010. "J' ai tellement souffert dans ces événements que j' espérais retrouver la quiétude pour ce sacrifice que j' ai fait pour que les choses changent. Mais c'est le contraire. J' ai souffert pour rien parce que je n' ai rien eu dans tout ça. C' est zéro chez moi", avait lâché le chanteur de zouglou dans les colonnes d' un magazine people.

"On est fatigué", une chanson de Lago Paulin, sortie en 2008, a été utilisée par le RHDP pendant la campagne présidentielle de 2010 pour décrier la gestion de Laurent Gbagbo, alors président de la République et candidat sortant. "Depuis, on est là. Et on nous fait espérer. Les Droits de l’ Homme n’existent pas. La sécurité sociale, on s’ en fout. Augmentation abusive des prix des marchandises", pouvait-on entendre dans la chanson.

Ainsi, après avoir prêché pour le RHDP, c' est aujourd'hui le temps des regrets pour Lago Paulin.