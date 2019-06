Agalawal "lynché" après avoir lancé un message au gouvernement

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

L'ambassadeur Agalawal a suscité une vive polémique sur la toile après avoir publié une vidéo pour attirer l'attention des autorités ivoiriennes sur un pont qui est en état de dégradation avancée.

Agalawal lance un Sos pour le pont piéton d'Andokoi

L'humoriste ivoirien, '' L'ambassadeur Agalawal'', a appelé les autorités ivoiriennes à jeter un regard sur le pont piéton d'Andokoi situé dans la commune de Yopougon. Un pont qui, du fait de sa vétusté, est en train de s'écrouler petit à petit. Dans une vidéo diffusée sur sa page facebook ce vendredi, l'humouriste, avec son air habituel de comédien, a tiré la sonnette d'alarme. ''Je ne suis pas dans un tunel, je suis bien sur le pont d'Andokoi. Regardez, ce pont est en train de se détériorer et personne ne réagit. Nos parents passent sur ce pont pour vaquer à leurs différentes occupations, je sais que vous savez faire des ponts, donc s'il vous plait, venez rehabiliter ce pont sinon un jour, il va s'ecrouler et nous allons pleurer encore'', a-t-il declaré tout en précisant qu'il s'agissait juste d'une interpellation et rien d'autre.

Cette vidéo de l'ambassadeur Agalawal a véritablement enflamé la toile suscitant ainsi plusieurs commentaires. ''C'est ce rôle qu'il faut commencer à jouer maintenant. Vous êtes des vedettes, des idoles et vous êtes beaucoup écoutés. Si vous prenez une petite partie de votre temps pour parler des souffrances des populations, je crois que vous contribuerez à faire avancer les choses. Encore merci Agalawal '', a affirmé un internaute .

Cependant certaines personnes ont vu cela d'un mauvais oeil et en ont profité pour lyncher l'humoriste. '' (...) Quand Gbagbo était aux affaires, pourquoi n'as-tu pas fait de video pour décrier cela. Vas faire ta comédie et laisse la politique aux politiciens'', a commenté un abonné de l'humoriste quand un autre écrivait ceci ''(...) Le slogan : On mange pas route, on mange pas pont, on a faim... est venu de Yopougon, Qu'ils attendent celui qui va leur partager des sacs de riz, de piment, de tomate et d'oignons. Il va aussi rérehabiliter leurs routes et leurs ponts lorsqu'il sera au pouvoir''