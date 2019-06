Côte d'Ivoire: La Miss Suy Fatem menacée, ce qu'elle risque

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire -

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Suite à la vidéo polémique de l’ex Miss CI, Suy Fatem après la finale de l'édition 2019, le Comici va trancher sur le sort de cette dernière à l'issue d’une réunion en conseil de discipline qui se tient ce mardi.

Miss Côte d'Ivoire : Suy Fatem risque de perdre son titre

En dehors de Tara Gueye élue miss Côte d'Ivoire 2019 et de ses quatres dauphines, Suy Fatem, la miss sortante, aura également attiré l'attention lors de la finale qui a eu lieu le 1er juin dernier. Et ce, à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, Suy Fatem n'a pas remis sa couronne à la nouvelle reine de la beauté ivoirienne. Chose qui avait déjà suscité grands bruits dans la salle des fêtes de Sofitel hotel Ivoire. De plus, la fameuse vidéo dans laquelle la Miss Côte d'Ivoire 2018 se débarrasait de son écharppe de miss tout en affichant une grande joie de passer le flambeau, avait également suscité de nombreuses réactions.

Le Comité Miss CI ( COMICI) s’est donc saisi de la vidéo polémique et va trancher sur le sort de l’ex Miss CI lors d’une réunion en conseil de discipline qui se tiendra ce mardi ce 11 juin 2019. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le contrat de la miss 2018 n'a pas encore pris fin. Il est toujours en vigeur, à en croire le vice président du Comici, Thierry Coffie.

« Suy Fatem est toujours sous contrat avec le COMICI, il faut que cela soit sû. Quand une Miss CI est élue, elle a en réalité 2 années de mandature. C'est-à-dire une année de mandat « direct » où elle est pleinement en activité. Puis une seconde année où elle ne détient pas la couronne de Miss CI qui est un mandat « indirect », qu’elle se doit absolument de respecter. Si le conseil se réunit ce mardi et qu’à l’issue de cette rencontre, le conseil juge grave l’attitude de Miss Suy Fatem, la sanction qui pourrait lui être infligée va jusqu’à la radiation de son titre », a signifié Thierry Coffie.