Ariel Sheney fait une étrange rencontre à l'aéroport de Paris

Ariel Sheney rencontre Sylvester Stallone à Paris

Ariel Sheney a le vent en poupe. Il est actuellement en pleine tournée internationale. Après avoir enflammé des boites de nuit à Paris et à Genève le week end dernier, l'auteur d'Amina est attendu ce jeudi à Ouagadougou au Burkina Faso. Dans un direct sur sa page facebook ce matin, l'on pouvait aperçevoir le Colonel Lofofouè dans le hall d'un aéroport à Paris s'appretant à embarquer pour l'Afrique. C'est à ce moment qu'Ariel Sheney va faire une rencontre à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Il aperçoit donc Sylvester Stallone, l'acteur principal du film à succès intitulé ''Rambo'' .

Surpris de voir cette super star du cinéma américain, Ariel Sheney n'a pas eu le temps de s'approcher de lui d'autant plus que ''l'acteur marchait très rapidement et avait la tête baissée pour ne pas être reconnu''. Un instant qu'Ariel a tenu à partager avec ses followers. ''Les fans, vous n'imaginerez pas qui je viens de voir, l'acteur principal du film Rambo, au moment de me rendre compte que c'était bien lui, il était déjà loin, mais si je l'avais vu plutôt, je me serais approché de lui pour faire une photo'', a declaré l'étoile montante du Couper decaler qui a pratiquement ignoré une fan venu faire un selfie avec lui.

''Elle a vu sa star, moi également j'ai vu ma star'', a ajouté Ariel Sheney qui par ailleurs a egalement informé ses fans du Burkina Faso qu'il sera à Ouagadougou ce jeudi soir aux alentours de 19 heures pour deux jours de spectacle (vendredi et samedi). Notons que Sylvester Stallone est un très célèbre acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain né le 6 juillet 1946 à New York. Il s'est révélé au grand public en 1976 dans un film intitulé ''Rocky''. Il a egalement participé à plusieurs productions cinématographiques comme F.I.S.T. (1978), La Taverne de l'enfer (1978), Les Faucons de la nuit (1981).

En 1982, son incarnation d'un soldat traumatisé par la guerre du Viêt Nam dans Rambo va connaitre un succès phénomenal qui va entrainer la production d'une série de trois suites centrées autour du personnage éponyme. À partir du milieu des années 1980, il s'oriente vers les productions à gros budget : les suites de Rambo, Tango et Cash, Cliffhanger, Demolition Man ou encore la série de films Expendables.