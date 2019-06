Côte d'Ivoire: Du nouveau dans le scandale sexuel à l'IU d'Abidjan

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Suite à la divulgation des vidéos à caractère pornographique impliquant des étudiants et professeurs de l'Institut universitaire d'Abidjan (Iua), ledit établissement a été copieusement lynché sur la toile, et commence déjà à subir quelques sanctions.

L'Iua exclut du concours de beauté '' Abidjan Miss Université''

Les différentes vidéos publiées sur le net dans lesquelles on aperçoit des élèves et professeurs de l'Institut universitaire d'Abidjan en plein ébats sexuels, ont jeté un véritable discrédit sur cette prestigieuse école au point où l'on s'interroge sur la qualité de l'enseignement qui y est dispensé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette affaire de sextape aura un effet négatif sur l'avenir de l'Iua qui commence déja à en ressentir les effets pervers.

En effet, l'établissement a été retiré du concours de beauté ''Abidjan Miss Université'' qui met en compétition les filles issues des grandes écoles et universités de Côte d'Ivoire. '' Le comité d’Abidjan Miss Université (Amu) tient à informer les étudiants et la Direction de l'Institut Universitaire d'Abidjan que leur établissement vient d’être retiré de la liste des écoles sélectionnées pour le concours de la Miss Université 2020 pour avoir été mêlé à des affaires pas très catholiques sur les réseaux sociaux. Par conséquent, ils sont éliminés d’office pour le concours'', peut-on lire sur la page facebook de l'evénement.

Face à cette situation honteuse et deshonorante, la direction de l'institutut universitaire d'Abidjan a publié un communiqué dans le but de rassurer les étudiants et les parents d'élèves. '' Suite à la divulgation d’images à caractère pornographique et photomontage tenant à salir l’image de l'Institut Universitaire d'Abidjan, la Direction recommande la sérénité aux étudiants et aux parents d’étudiants. L'IUA se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs et les relayeurs de telles images'', mentionne le communiqué signé du directeur Prof. Anoh Paul.