Lutte contre la dépigmentation, Coco Argentée rejoint Mani Bella

Après avoir récemment renoncé à la dépigmentation de la peau, la chanteuse camerounaise, Mani Bella, a reçu un soutien de taille, celui de Coco Argentée, une autre célébrité de la musique camerounaise.

Après Mani Bella, Coco Argentée dit non à la dépigmentation de la peau

Avoir la peau claire est une priorité pour certaines femmes, surtout dans le milieu du showbiz. Nombreuses sont ces artistes chanteuses, actrices ou encore animatrices qui se dépigmentent régulièrement la peau en vue de paraitre plus présentables. Parmi elles, la sulfureuse chanteuse camerounaise, Mani Bella, qui, récemment a affirmé qu’elle ne touchera plus aux produits éclaircissants. Mieux l’auteure du titre à succès ‘’ Pala pala’’ s’est même érigée en ambassadrice de la lutte anti dépigmentation. . "La panthère bio de Nkoagang ! Nouvelle ambassadrice de l'arrêt du Ndjansang (dépigmentation au Cameroun ndlr)... La "dédjansantisation" sera bientôt au niveau national", a publié sur Instagram Mani Bella qui s’est également lancée dans une campagne contre l'éclaircissement de la peau, n'hésitant pas à laisser des messages de sensibilisation sur les réseaux sociaux. "Seigneur, donne la force à au moins 1000 femmes d'arrêter de se blanchir la peau dès ce week-end", avait-elle écrit récemment.





Cette initiative de Mani Bella semble déjà porter ses premiers fruits puisqu’elle a reçu les encouragements de Coco Argentée, une autre star de la musique camerounaise, qui a également manifesté le désir de mettre fin à cette pratique. ‘’Mani Bella, ma sœur, tu as tout mon soutien. Et je te trouve très ravissante (black chocolat) . Ce n’est pas facile de prendre une initiative pareille. Arrêter la dépigmentation de la peau. Je te souhaite beaucoup de courage ma sœur. Et j' y réfléchis sur moi même en même temps. Bien de choses à toi...soutien total ‘’, a publié Coco Argentée sur sa page facebook ce lundi.

Pour sa part, ManI Bella a partagé la publication de sa consœur sur sa page facebook et a encouragé Coco Argentée à abandonner définitivement le blanchiment de la peau