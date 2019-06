Scandale: Deux femmes se bagarrent nues dans un aéroport !

La jeune web comédienne camerounaise Ruby a eu une vive altercation avec une internaute qui l'accusait d'avoir tenu des propos injurieux à son endroit. Une vidéo a même été diffusée sur le web dans laquelle la web comédienne était à moitié nue.

La web humouriste, Ruby, impliquée dans une bagarre

Ruby, une star du web, a été prise à partie par une inconnue ce lundi dans un aéroport. Cette dernière reprochait à la comédienne camerounaise d'avoir tenu des propos discourtois à son encontre. Une bagarre a ensuite déclenché. Et une vidéo a même été diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle on aperçoit la jeune comédienne à moitié nue, prête à en découdre. Sa perruque avait également volé en éclat ainsi que ses chaussures.

Plusieurs internautes ont tenu des propos moqueurs à l’endroit de Ruby disant qu’elle a été déshabillée par son adversaire. Mais pour la comédienne, la réalité est tout autre. Elle a donc tenu a restitué les faits via une publication sur les réseaux sociaux. « Une dame m’a interpellée disant qu’elle voulait me parler. Étant pressée, je lui ai fait comprendre que ce n’était pas possible. Elle a insisté jusqu’à se placer devant moi. Elle me dit ‘’Tu te prends pour une star, tu insultes les gens’’. Elle me fait comprendre que j’ai eu à l’insulter et qu’elle détient des conversations... Je pense qu’effectivement, nous avons dû nous insulter sur les réseaux sociaux », a-t-elle soutenu avant de donner plus de détails sur la bagarre en question.

« Quand elle a commencé à me tirer pour se battre, j’ai volontairement décidé d’enlever mon haut, c’est un cadeau de ma copine et j’ai préféré me battre nue plutôt qu’avec le haut que l’on m’a offert. Je prends soin de ce qu’on m’offre. J’ai donc enlevé le haut puis la perruque, je l’ai enlevée avant qu’on ne me l’enlève, et mes talons, elle me tirait, je perdais l’équilibre à cause des talons. Alors je les ai ôtés», a-t-elle ajouté. Par ailleurs, Ruby a egalement précisé qu'elle ne se bagarrait pas pour une affaire d'homme comme certains individus ont voulu le fait croire.