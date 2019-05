Assurances : La Camerounaise Activa annoncée en Côte d’Ivoire

L’entreprise camerounaise Activa a obtenu l’agrément de la CIMA pour l’ouverture d’une branche en Côte d’Ivoire. Les activités du groupe doivent débuter en juillet.

Après la RDC, Activa poursuit son expansion en Côte d’Ivoire.

Les bonnes nouvelles s’enchainent pour l’assureur camerounais Activa Assurances. Alors que ses activités vont démarrer en République démocratique du Congo le 27 mai, le groupe vient d’obtenir l’agrément de la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA). Celui-ci intervient deux mois après l’enregistrement de la filiale ivoirienne au greffe du tribunal de commerce d’Abidjan.

Dotée d’un capital initial de 5 milliards de francs CFA, cette filiale va opérer dans la branche IARD (incendie, accidents et risques divers), selon le site d’information spécialisé Atlas Magazine. Cette branche prendra ses quartiers au Plateau à Abidjan et sera dirigé par Diarrasouba Baba. On apprend également qu’elle va employer 50 individus et va démarrer ses activités en juillet prochain.

Activa est une compagnie d’assurances camerounaise créée en 1998. Son siège se trouve à Douala, la capitale économique du Cameroun. Elle est aujourd’hui présente dans huit pays : Cameroun, France, Ghana, Guinée, Libéria, Maurice, RDC, Sierra Leone). En Côte d’Ivoire, Activa devra faire face à des géants comme Allianz, Saham et Sunu Assurances qui se taillent plus de 50% du marché ivoirien selon les derniers chiffres fournis par l’Association des sociétés d’assurances de Côte d’Ivoire (ASACI).