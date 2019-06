Arafat dj accepte le pardon de Bébé sans os et le reprend

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

L'un des ex danseurs d'Arafat dj, Bébé sans os, après plusieurs années de discorde avec le boss de la Yorogang, a décidé d'enterrer la hache de guerre, en s'excusant auprès d'Arafat qui dans le foulée, a accepté de le reintégrer dans son écurie.

Arafat dj réintègre Bébé sans os à la Yorogang

Bébé Sans Os a été l’un des tout premiers danseurs d’Arafat dj. Il formait avec le virevoltant Ordinateur, la paire de danseurs, qui était avec Arafat dj dans ses années de gloire. Avec le boss de la Yorogang, Bb Sans Os a pratiquement fait le tour du monde. L’entente entre Bébé sans os et son mentor semblait être au beau fixe, lorsque survient une incompréhension qui va occasionné le départ de Bébé sans os de la Yorogang. Les deux hommes se sont même plusieurs fois envoyés des pics sur les réseaux sociaux. Et Bébé Sans os avait juré de ne plus jamais remettre les pieds au sein de la Yorogang.

Quelques années après cette discorde, Bébé sans os qui dit avoir été grondé par sa conscience, s’est rendu chez son ex patron afin de régler le différend. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le jeune danseur a reconnu ses erreurs. ‘’ Tout le monde peut commettre des erreurs, ma conscience m’a grondé, et je me suis rendu chez le président de la Chine, le Daishikan, il m’a reçu, et nous avons échangé entre ainé et cadet. Nous avons réglé nos problèmes et le linge sale s’est lavé en famille‘’, a informé Bébé sans os avant d’annoncer son retour effectif au sein de la Yorogang qui, rappelons le, est le label de production d’Arafat dj. ''Je viens vous annoncer que Bébé sans os reintègre la Yorogang'', a-t-il ajouté.

Par ailleurs '' Bébé sans os'' a tenu à présenter publiquement ses sincères excuses. "Je viens demander un gros pardon à Arafat dj. Le pardon, ce n'est pas une faiblesse. J'espère que tu verras ma vidéo. Certes nous avons déjà parlé mais tu ne m'as pas envoyé de faire une vidéo. Je l'ai faite de façon délibérée. J'ai déconné, j'ai merdé, je le sais mais je te demande tous les milles pardons du monde'', a soutenu Bébé Sans os .

Pour sa part, Arafat dj, dans une très courte vidéo diffusée en direct sur sa page facebook, a confirmé avoir reçu son ex danseur et s'est dit heureux de voir Bébé sans os reconnaitre son erreur. ''Il a compris. Il a mis sa fierté de côté, il est venu demander pardon et nous avons accepté son pardon. Nous avons même dansé ensemble dans mon nouveau studio'', a affirmé Arafat dj.