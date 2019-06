Emmanuel Macron plus jeune que sa femme, Brigitte dit tout

Lors d'une émission sur la chaine française RTL, Brigitte, l'épouse d'Emmanuel Macron, a abordé sans langue de bois toutes les thématiques proposées par son interlocuteur particulièrement la différence d'âge entre elle et le président français.

Brigitte, l'épouse d'Emmanuel Macron, a horreur du mot ''cougar''

Ce n’est plus un secret pour personne, Brigitte Macron l’épouse du président de la France est plus âgée que son prince charmant Emmanuel Macron. Invité sur le plateau d’une télévision française, Brigitte, âgée de 66 ans a évoqué sans-fuyants la différence d’âge entre elle et le président Macron (42 ans). Elle a affirmé avoir horreur du mot ‘’cougar’’ qui lui est parfois attribué. "Je déteste le mot cougar", a-t-elle lâché avant de revenir sur sa belle histoire d’amour avec Emmanuel Macron.

L'ancien professeur de lettres et de théâtre a révélé que sa relation avec Emmanuel Macron, a débuté dans les années 1994-1995. A cette époque, Brigitte était mariée à André-Louis Auzière avec qui elle a eu 3 enfants: Sébastien, 44 ans, Laurence, 42 ans, et Tiphaine, 35 ans. Elle a reconnu avoir fait du mal à ses enfants lorsqu’elle a décidé de quitter leur père, mais elle ne se serait pas engagée avec le futur président français si son fils et ses deux filles ne lui avaient pas donné leur aval.

"Il n'y avait qu'eux", a-t-elle confié tout en révélant que ses enfants ont toujours apporté leur soutien au couple en dépit des nombreuses critiques et invectives. "J'ai compris qu'Emmanuel, c'était ma vie et ils l'ont compris", a-t-elle déclaré très émue. Malgré les critiques sur la différence d'âge, la première dame de France a vigoureusement défendu son couple tout en reconnaissant qu’il ne sont pas un couple ''idéal".

Notons qu’une cougar se définit comme une femme mûre qui recherche et séduit des hommes beaucoup plus jeunes. Ces hommes sont alors appelés ''toy boys''.