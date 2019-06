A Anyama, un jeune meurt emporté par les eaux pendant qu’il est filmé

A Anyama, les pluies diluviennes qui s’abattent en certains endroits de la Côte d’Ivoire, viennent de faire des victimes.

Drame à Anyama, ils filment leur ami pendant qu’il est emporté par les eaux

A Anyama, il y a 48h, une forte pluie s’est abattue sur la ville. Selon le préfet d’Abidjan, Vincent Toh Bi Irié, qui relate les faits, 5 jeunes hommes qui tentaient de traverser une rue inondée, ont été emportés par les torrents d’eau. Si 4 d’entre eux, ont pu être sauvés des eaux, leur ami est décédé et son corps sans vie a été retrouvé à plusieurs kilomètres plus loin.

Parti à Anyama pour apporter la solidarité du gouvernement à la famille éplorée, en compagnie de la Mairie et des forces de sécurité, Vincent Toh Bi a fait du porte à porte pour poursuivre la sensibilisation sur les attitudes à avoir en saison de pluies.

« Encore une fois, nous demandons aux populations de quitter les zones à risques déjà identifiées et non constructibles pendant cette saison. Dans le cas d’Anyama particulièrement, nous rappelons aux jeunes des quartiers Christiankoi 1, RAN et du Carrefour Caisse de ne pas jouer ni tenter de braver les eaux. Écoutez et suivez les instructions des Autorités ! », a-t-il exhorté.

Selon les explications reçues et relatées par le préfet d’Abidjan, le jeune homme est décédé pendant que ses amis s’amusaient tous dans la bonne humeur à le filmer pendant la traversée. « Les images live de sa mort disponibles sur les réseaux sociaux sont encore une fois un appel à la prudence pendant cette saison des pluies », insiste Vincent Toh Bi.