Arafat dj veut traduire en justice les hommes de Safarel Obiang

Après la bagarre avec les gardes du corps de Safarel Obiang, Ali le code, le chargé de securité d'Arafat dj a donné sa version des faits.

Ali le code d'Arafat dj, s'explique après la bagarre avec les soldats de Safarel Obiang

Après la vidéo publiée vendredi matin sur les réseaux sociaux, et dans laquelle Arafat dj informait que son homme de main, Ali le Code, avait été pris à partie par les gardes du corps de Safarel Obiang, le boss de la Chine est revenu sur les faits vendredi soir dans une vidéo diffusée en direct sur sa page facebook.

Pour l'occasion Arafat dj qui était en compagnie du blessé, a laissé le soin à ce dernier de donner sa version des faits. '' Pour cette fois, Arafat dj a raison, il était tranquille dans son coin quand ces enfants sont venus le tester, et comme nous sommes des garçons, nous avons repliqué et c'est ainsi qu'ils ont fait sortir un couteau. On dit coup de poing, tu es garçon, tu fais sortir couteau. Donc tu es microbe'', a soutenu Ali le Code.

Pour sa part, Arafat dj a ajouté qu'il comptait faire recours aux autorités compétentes afin que les auteurs de cette agression, puissent repondre de leurs actes. ''Les autorités du pays feront ce qu'elles ont à faire parce que nous sommes dans un pays de loi, il ne faut pas qu'on laisse croire à tout le monde que c'est Arafat qui va chercher les histoires'', a declaré Arafat dj.

Face aux propos d'Ali le code, certains abonnés du Zeus d'Afrique restent tout de même sceptiques. ''Il faut être idiot pour croire à cela, Arafat dj n'a rien fait et des gens vont l'attaquer surtout qu'il n'y a jamais eu d'histoires entre lui et Safarel. C'est impossible, vous nous cachez la vérité'', a commenté un internaute .

Quant à Safarel Obiang, c'est le silence plat. Aucune déclaration sur la bagarre, juste une publication sur Instagram avec la mention ''King'' .