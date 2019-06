Michael Jackson, des révélations sur ce qui l'a réellement tué

Dix ans après la mort du Roi de la Pop, Michael Jackson, de nouvelles informations ont été dévoilées sur les circonstances du décès.

Dix ans après la mort de Michael Jackson, de nouveaux témoignages accablent

La super star américaine, Michael Jackson, a trouvé la mort le 25 juin 2009 à Los Angeles alors qu’il était âgé de 50 ans. Un décès survenu à la suite d’un surdosage de Propofol, un puissant anesthésiant à usage chirurgical. A moins de quelques jours du 10e anniversaire de la disparition du roi de la Pop, un média américain a dévoilé les résultats d’une enquête menée sur la mort de Michael Jackson par trois officiers de police répondant aux noms d’Orlando Martinez, Dan Myers et Scott Smith. «Il avait assez de Propofol en lui pour tuer un rhinocéros», a déclaré l’un des enquêteurs dont les propos ont été rapportés par les médias.

«En fait, Murray [le médecin de Michael Jackson, ndlr] utilisait le sac de solution saline pour suspendre la bouteille de propofol au support et, je pense, pour le cacher car il ne voulait pas que quiconque ne sache qu’il utilisait du Propofol», a ajouté dans le documentaire Steve Shafer, professeur d'anesthésiologie à l'Université de Standford qui estime que cette quantité de médicament n’a pas pu se retrouver dans le corps du chanteur par hasard.

Michael Jackson, né le 29 août 1958 à Gary (Indiana), était un auteur-compositeur-interprète, danseur-chorégraphe et acteur américain. Il fut désigné comme étant l’artiste le plus couronné de tous les temps. Surnommé « le roi de la pop » (« The King of Pop »), Michael Jackson a battu plusieurs records dans l'industrie du disque. Avec plus de 350 millions de disques vendus dans le monde, il se classe parmi les trois plus gros vendeurs de disques de tous les temps, derrière les Beatles et Elvis Presley.

En 2000, il reçoit le « Millenium Award » lors des World Music Awards dans la catégorie Best Selling Recording Artist of All Time (artiste ayant vendu le plus d'albums de tous les temps). Avec des ventes estimées à 66 millions d'exemplaires, son album ''Thriller'' est le plus vendu de l'histoire et a été certifié 33 fois disque de platine aux États-Unis.