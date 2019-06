Etats-Unis : Donald Trump se voit déjà rempiler en 2020

En visite à Orlando (Floride), le président américain Donald Trump a tenu un meeting réunissant des milliers de participants. L’élu républicain se voit bien dans le fauteuil présidentiel après 2020, année de la prochaine élection présidentielle.

Donald Trump se prépare déjà à la présidentielle américaine de 2020.

Comme ses trois prédécesseurs, Donald Trump se voit diriger les Etats-Unis durant un deuxième mandat. Le président américain l’a laissé entendre mardi lors d’un meeting réunissant 20 000 personnes à Orlando dans l’Etat de Floride.

Donald Trump a notamment repris les grands thèmes de sa campagne victorieuse de 2016. Après son slogan « Make America Great Again » (Rengre sa grandeur à l’Amérique), le président américain entend « garder la grandeur de l’Amérique » (Keep America Great). Il n’a pas manqué de relever les risques au cas où un adversaire démocrate s’emparait du pouvoir. « Voter pour un démocrate, quel qu'il soit, en 2020, c'est voter pour la montée du socialisme radical et la destruction du rêve américain », a-t-il déclaré selon des propos rapportés par un média français.

Au pouvoir depuis 2016, Donald Trump a entrepris de nombreuses réformes protectionnistes (contestées) pour arriver à son objectif. La dernière en date concerne l’exclusion du géant chinois Huawei aux Etats-Unis. Le dirigeant américain estime que l’entreprise chinoise espionne les avancées technologiques américaines et fournit des informations à Pékin dont elle est à la solde. Des allégations dont s’est toujours défendu Huawei

A côté de cela, Donald Trump a durci les conditions d’entrée dans son pays et revu bon nombre d’accords commerciaux avec les partenaires des Etats-Unis. Un mur est en construction à la frontière avec le Mexique, des milliers d’expatriés sont menacés d’expulsion, plusieurs Etats (surtout musulmans) sont dans la liste noire de l’administration Trump, sans compter que Washington se livre à une guerre commerciale sans merci avec Pékin. Autant de faits qui ne plaident pas pour le président américain, même en Floride où il a « lancé » sa campagne. Un sondage dans cet Etat le donne perdant face à plusieurs potentiels candidats démocrates.