Incendie au marché de Port-Bouët, une cellule de crise mise en place

Le marché de Port-Bouët, une commune balnéaire d' Abidjan, a été frappé par un incendie tôt ce mardi 25 juin matin. Les flammes ont pu être maitrisées grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers militaires.

Incendie au marché de Port-Bouët, le maire réagit

Selon des témoins, l'incendie du marché de Port-Bouët se serait déclaré tôt ce mardi matin. Fort heureusement, à en croire les témoignages, les sapeurs-pompiers militaires, aidés des éléments des forces de l'ordre postés au Port autonome d' Abidjan et des hommes du 43e BIMA, ont vite dominé les flammes. Pour l'heure, l'origine de l'incendie reste inconnue.

Le docteur Emmou Sylvestre, maire de la commune de Port-Bouët, s'est dépêché sur les lieux afin de constater les dégâts. "Informé très tôt de l'incendie au marché de Port-Bouet, j'ai pu constater les dégâts causés par les flammes, au petit matin de ce jour 25 juin 2019. Merci à la promptitude des sapeurs-pompiers qui ont pu maitriser le feu. J'adresse les mots de soutien à tous les sinistrés. Une cellule de crise a été mise en place en urgence afin de déterminer les causes réelles de cet incendie", a déclaré le premier magistrat de ladite commune sur sa page Facebook.

"Tout ce que vous voyez, ce sont les branchements anarchiques de courant. Tous ces magasins qui sont partis en fumée, ont été installés par les commerçants. Et quand la mairie veut les déguerpir, il y a de la résistance. Le marché central n’a pas été touché. Mais cet incendie est un avertissement. Il nous faut mettre fin aux installations anarchiques de courant”, a confié Kouamé Yao Augustin, président des consommateurs du district d' Abidjan à nos confrères d' AIP. Pour lui, les branchements anarchiques pourraient avoir causé cet incendie qui a ravagé plusieurs magasins et semé la tristesse et le désarroi dans le coeur des commerçants.