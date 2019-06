Didier Drogba "dragué" en direct par un membre de Kiff no beat

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Le jeune rappeur ivoirien, Elow'n, dans une publication sur Instagram, a lancé des paroles élogieuses à l’endroit de Didier Drogba.

Elow’n à Didier Drogba : ’’Tu es et tu resteras une légende ‘’

Didier Drogba est toujours porté dans le coeur des Ivoiriens. Le jeune rappeur ivoirien Elow’n, membre du groupe Kiff no beat, à travers une publication sur son compte instagram, a rendu un vibrant hommage à l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, perçu comme le ‘’père ‘’ des artistes ivoiriens.

‘’Amusement à part, c'est grâce à ce monsieur que 90% des jeunes ont connu la league des champions sinon où on va passer pour connaître Chelsea? Bref, tonton Didier Drogba, tu es et tu resteras notre légende'‘, a-t-il écrit. Avant de poursuivre: ‘’il y a des pays où lorsqu'on nous demande d’où on vient, quand on dit la Côte d’Ivoire, les gens sont perdus, mais quand on leur demande s’ils connaissent Didier Dogba, ça crie oui le grand footballeur. Faut nous voir ouvrir nos bouches pour dire que c'est notre grand frère… en tout cas le vieux, tu n’es plus un 10, tu es un 11’’, a déclaré le jeune rappeur.

Mais cette publication d’Elow’n n’est pas fortuite. Et il va dévoiler ce qu’il avait derrière la tête en faisant une tel post. ‘’Mais je dis le vieux Didier Drogba, ta montre me plaît … Est-ce que je peux passer à la maison?’’, a conclu le jeune rappeur tout en ajoutant à sa son texte, une photo du meilleur buteur africain de l’histoire de la Premier League anglaise.

Pour sa part, l’ex capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, n’est pas resté insensible à la demande du talentueux rappeur ivoirien. ‘’C’est à cause de la montre que tu as dit tout ça? Eh fils, viens seulement. On est ensemble comme jamais‘’, a rétorqué Didier Drogba.